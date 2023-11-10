Fahri Yardim und Christian Ulmen haben ausgesorgt – dank MagentaTV

Die Telekom startet eine neue Werbeoffensive für MagentaTV. Im Fokus der Kampagne steht das umfangreiche TV-Angebot und das befristete Aktionsangebot MagentaTV MegaStream. Demnach erhalten TV-Neukund*innen MagentaTV inklusive Disney+, RTL+ und Netflix im MegaStream-Tarif für nur 20 Euro monatlich. In den ersten sechs Monaten ist das Angebot für 0 Euro erhältlich. „Mit MagentaTV MegaStream bieten wir das beste Angebot für Fernsehen und Streaming zu einem unschlagbaren Preis an”, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom Deutschland. „Unser Aktionsangebot bedient den Wunsch vieler nach attraktiven Inhalten zu einem fairen Preis.“

Die begleitende Kampagne erzählt eine weitere Episode mit Fahri Yardim und Christian Ulmen. Auch dieses Mal gelingt es den bekannten und beliebten Schauspielern MagentaTV unterhaltsam in Szene zu setzen. „Unsere Werbung kommt an. Darsteller und Angebot bestechen durch einen starken Marken- und Produktfit mit hohem Unterhaltungsfaktor”, erklärt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation bei der Telekom Deutschland. „So wie die beiden ein unschlagbares Team sind, steht auch MagentaTV für die perfekte Kombination aus Fernsehen und Streaming.“ Den Erfolg der MagentaTV-Kommunikation bestätigt die Auszeichnung mit dem diesjährigen Effie Award in Gold in der Kategorie „Evergreen“. Das unterhaltsame Kampagnen-Format komme an. Magenta TV avanciere zum First Choice-Angebot mit einer hohen Markenbekanntheit, so die Expertenmeinung.

Der Kampagnen-Spot „Abo auf die Zukunft: MagentaTV“ zeigt als Szenerie ein nobles Anwesen. Irgendwie sind die beiden TV-Stars auf einem spießigen Sektempfang gelandet. Der Gastgeber versucht, sie in ein Gespräch über Vermögen und Absicherung zu verwickeln. Doch das beeindruckt die beiden nicht im Geringsten. Warum auch? Mit MagentaTV muss man sich keine Sorgen mehr um seine Entertainment-Zukunft machen. Hier erhält man alles auf einer Plattform: beste Unterhaltung mit MagentaTV inklusiv Disney+, RTL+ und Netflix zum fairen Preis, nah am Puls der Zeit. Wer einmal MagentaTV hat, hat ausgesorgt.

Die Werbeoffensive ist als 360-Grad-Kampagne angelegt. Der TV-Spot (35s) wird ab sofort auf reichweitenstarken TV-Sendern ausgestrahlt. Ergänzt wird die Kommunikation durch eine umfassende Aktivierung über Funk, Print und Social Media.

Größtes Streaming-Erlebnis zum unschlagbaren Preis

Mit dem neuen Aktionsangebot „MagentaTV MegaStream“ legt die Telekom jetzt noch eine Schippe drauf: TV-Neukund*innen erhalten im Aktionszeitraum ein Paket aus mehr als 100 HD-Sendern sowie kostenlose Serienhighlights und Filme in der Megathek. Ferner sind Disney+ Standard-Abo, RTL+ Premium sowie das Netflix Standard-Abo enthalten. Das Angebot ist in den ersten sechs Monaten für 0 Euro und anschließend für nur 20 Euro monatlich anstelle von 33,97 Euro bei Einzelbuchungen erhältlich. Mehr zu MagentaTV auf www.MagentaTV.de .

Credits zur MagentaTV-Kampagne

Kreation: Adam&Eve, Berlin; Regie: Christian Ulmen; Production: Soup Film; Media: mindshare, Frankfurt; Media digital: emetriq, Hamburg; Social-Agentur: Elbkind Reply GmbH

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