Helene Fischer auf 360° Stadion Tour: Prio Tickets für Telekom-Kund*innen

Spektakuläre Tour: Superstar Helene Fischer feiert 2026 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Die Ausnahmekünstlerin will ihren Fans so nah sein wie möglich. Deshalb wird eine 360°-Bühne im Zentrum der Stadien über Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen. Telekom-Kund*innen können für die sechs Konzerte in Berlin (13. Juni 2026, Olympiastadion), Stuttgart (16. Juni, MHPArena), Frankfurt (20. Juni, Deutsche Bank Park), Gelsenkirchen (23. Juni, VELTINS-Arena), Köln (27. Juni, RheinEnergieSTADION) und Hamburg (4. Juli, Volksparkstadion) am Montag, 27. November, im Zeitraum von 10.30 bis 18 Uhr Prio Tickets erwerben. Ab 18 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf.

„Helene Fischer ist der Megastar im deutschsprachigen Raum. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden im Rahmen unseres Treueprogramms Magenta Moments in Kooperation mit unserem Partner Live Nation die Möglichkeit, die Tickets vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart zu erwerben“, sagt Christin Zörner, Leiterin Customer Experience & Data Analytics Telekom Deutschland. „Ich freue mich auf die außergewöhnliche Tour, die aufgrund der einmaligen 360 Grad Perspektive etwas ganz Besonderes wird.“

Eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas

Helene Fischer gehört mit rund 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. Mehr als sieben Millionen Fans haben sie im Verlauf ihrer Tourneen live erlebt. Fischer wird im Rahmen der 360° Stadion Tour ihre größten Songs aus zwei Jahrzehnten darbieten.

Exklusive Magenta Moments Angebote seit September 2022

Magenta Moments ist seit September 2022 das exklusive Treueprogramm für Privatkund*innen der Telekom. Mit Magenta Moments erhalten Telekom- Kund*innen regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta App können sich alle Telekom-Kundinnen im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

Telekom Prio Tickets:

Mo., 27.11.2023, 10.30 bis 18 Uhr

www.magentamusik.de/prio-tickets

Tourdaten in Deutschland

Samstag, 13.06.2026, Berlin, Olympiastadion

Dienstag, 16.06.2026, Stuttgart, MHPArena

Samstag, 20.06.2026, Frankfurt, Deutsche Bank Park

Dienstag, 23.06.2026, Gelsenkirchen, VELTINS-Arena

Samstag, 27.06.2026, Köln, RheinEnergieSTADION

Samstag, 4.07.2026, Hamburg, Volksparkstadion

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