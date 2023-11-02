Internationale Telekom Weihnachtskampagne wirbt für echte Verbundenheit

Ab 4. November startet die internationale Weihnachtskampagne der Deutschen Telekom. Der Spot „Questions that matter connect us more“ zeigt das typische Weihnachtsszenario auf: Einmal im Jahr versammelt sich die Familie zum schönsten Fest des Jahres. Die Wiedersehensfreude ist groß, die Erwartungen aneinander aber auch - und unangenehme Fragen der Verwandtschaft können die Stimmung schnell trüben. Dabei zählt doch nur eines: „Bist du glücklich?“ (“Are you happy?“). Es ist die erste internationale Kampagne, die unter dem neuen Claim der Deutschen Telekom steht: „Connecting your world.“ Genau dafür steht auch der neue Spot. Es sind die echten zwischenmenschlichen Verbindungen, die zählen.

Der Spot wird schrittweise bis Anfang Dezember in insgesamt zehn europäischen Ländern ausgespielt. Auftakt ist am 4. November in der Slowakei.

„In der Weihnachtszeit treffen verschiedene Generationen und Lebenswelten aufeinander. Und damit natürlich auch unterschiedlichen Ansichten und Erwartungshaltungen, die sich oft in unbequemen Fragen äußern,“ sagt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. „Wir als Deutsche Telekom stehen für Diversität, für Offenheit und Toleranz. Jeder sollte sein Leben so führen dürfen, wie er selbst es für richtig hält. Was wirklich zählt, ist die tiefe Verbundenheit zu denen, die uns am Herzen liegen.“

Mit aufrichtigen Fragen emotionale Nähe schaffen

Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes. Er kommt zum Weihnachtsfest nach Hause zu seiner Familie. Statt großer Wiedersehensfreude und purer Harmonie prasseln die Fragen auf ihn ein: „Wie steht`s um Deinen Masterabschluss? Bist Du endlich verliebt? Wir sehnen uns doch nach Enkelkindern…!“ Die Stimmung gerät ins Wanken - bis seine Großmutter ihn rettet. Sie stellt ihm die wohl relevanteste Frage: „Bist Du glücklich?“ Diese echte Verbundenheit zwischen Oma und Enkel überstrahlt am Ende alles.

Die von Saatchi & Saatchi entwickelte Kampagne wirbt mit Leichtigkeit und einem Augenzwinkern für mehr zwischenmenschliche Nähe. Musikalisch unterlegt ist der Spot mit dem Weihnachtsklassiker „Oh Tannenbaum", allerdings in abgewandelter Form. Der Text beschreibt auf sehr originelle Weise die Gefühlslage des Hauptdarstellers. YOUTUBE

Telekom Weihnachtsspot läuft in zehn europäischen Ländern

Die Kampagne startet nach und nach in zehn Ländern, zunächst in der Slowakei am 4. November. Es folgen Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich und Polen sowie Rumänien, die Tschechische Republik und Ungarn. In Deutschland startet die Kampagne Anfang Dezember.

Der Spot wird in die jeweiligen Landessprachen übersetzt und als 45-, 40-, 35-, 30-, 20-, 15-, 10- und 6-Sekünder auf reichweitenstarken TV-Sendern ausgestrahlt. Weitere Bestandteile der Kampagne sind lokal angepasste Werbemittel für Print- und Digitalmedien, OOH sowie Social Media.

Weihnachtsspot (englisch) auf YouTube

Bildmaterial unter: bit.ly/DTAG_Xmas23

Credits Xmas-Spot

Kreation: MUW Saatchi & Saatchi Bratislava

Produktion: Armada Films

Regie: Adam Hashemi

Musik: Viktor Hazard

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil