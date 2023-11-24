Telekom baut Mobilfunk an 1.313 Standorten aus

Die Telekom hat ihr Mobilfunkangebot in den letzten acht Wochen an bundesweit 1.313 Standorten ausgebaut. 382 Standorte wurden neu gebaut und funken jetzt, je nach individuellem Versorgungsziel, mit LTE und 5G-Frequenzen.

Zusätzlich wurde die Mobilfunk-Kapazität an 931 bereits im Betrieb befindlichen Standorten erhöht, um das LTE- und 5G-Netz der Telekom noch leistungsstärker zu machen. In rund 800 Städten und Gemeinden funken 5G-Antennen jetzt auf der besonders schnellen 3,6 Gigahertz Frequenz – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

Der 5G-Empfang im Netz der Telekom ist mittlerweile fast die Regel. Bereits heute können

über 95 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei LTE liegt bei 99 Prozent.

„Wir erhöhen beim Mobilfunk-Ausbau weiter das Tempo“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Über 95% der Bevölkerung können bereits 5G von der Telekom nutzen, bis 2025 werden wir 99% der Bevölkerung erreichen. Wir versorgen Deutschland mit einem flächendeckenden und zukunftsfähigen Netz, um Deutschland fit für die digitale Zukunft zu machen.“

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen. Auch die Berater*innen in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

Netzetag 2023: Medien-Event am 12. Dezember in Bonn

5G, Glasfaser, Technologie-Innovationen und Nachhaltigkeit: Darüber möchten wir mit Ihnen bei unserem „Netzetag“ sprechen. Wo steht Deutschland beim Netzausbau? Wie geht es weiter? Srini Gopalan, Vorstand Telekom Deutschland, und Claudia Nemat, Vorstand Technologie und Innovation, stehen Ihnen Rede und Antwort. Ebenfalls dabei sind Technik-Chef Abdurazak Mudesir sowie Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland. Das Event für Medienvertreter*innen findet statt am 12. Dezember 2023, von 10:00-12:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee 140 in 53113 Bonn. Bitte melden Sie sich hier an .

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