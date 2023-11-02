Internationaler Wettbewerb sucht KI-Lösungen für Netzwerkmanagement und Kundenerlebnis

Deutsche Telekom und T-Mobile US starten heute die vierte Ausgabe der T Challenge. Gesucht werden Lösungen, wie Künstliche Intelligenz das Management des Netzwerks und das Kundenerlebnis verbessern kann.

Der internationale Wettbewerb bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Plattform, ihre innovativen Ideen zu präsentieren.

Claudia Nemat, Vorstandsmitglied für Technologie und Innovation der Telekom, betont die Bedeutung des Wettbewerbs: „Die T Challenge setzt jedes Jahr ein Signal für Innovationskraft. Jetzt wollen wir künstliche Intelligenz innovativ anwenden. Wie hilft KI zum Beispiel, unser Netz besser zu steuern? Wie kann sie das Kundenerlebnis verbessern? Das erforschen wir bei der nächsten T Challenge. Gemeinsam mit T-Mobile US. Wichtig dabei: verantwortungsvoll handeln. Wir sind neugierig, wie kreative und talentierte Menschen KI weiterdenken.“

Damit die Ideen möglichst auch zum Einsatz kommen, haben die Gewinnerinnen und Gewinner die Möglichkeit, gemeinsam mit den Experten der Telekom und der T-Mobile US ihre Lösungen weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus sind diese Preisgelder für die besten Innovationen ausgelobt:

Der erste Preis erhält 150.000 Euro, der zweite 75.000 Euro und der dritte 35.000 Euro. Die Sonderpreise für die nachhaltigste und die beste ethische Lösung sowie die interessanteste Präsentation sind mit jeweils 25.000 Euro dotiert.

"KI hat das Potenzial, eine ganz neue Ära der Innovation und Effizienz einzuläuten, nicht nur für unser Netz, sondern auch für Unternehmen und Verbraucher", sagte John Saw, EVP und Chief Technology Officer bei T-Mobile US. "Die T Challenge ist eine hervorragende Gelegenheit, Entwickler bei der Aktualisierung ihrer Technologien zu unterstützen und an der Spitze der KI-Welle zu stehen."

Die Preisverleihung und die Ausstellung der bestplatzierten Einreichungen findet am 10. und 11. Juni 2024 in der Zentrale der Telekom Bonn statt. Die Finalistinnen und Finalisten können ihre Lösungen dort dem Top-Management von Telekom und von T-Mobile US präsentieren. Die Reisekosten werden übernommen.



Einreichungen sind bis zum 26. Januar 2024 möglich. Unter www.telekom-challenge.com finden Interessierte alle Informationen rund um die T Challenge. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Über T-Mobile U.S.

T-Mobile U.S. Inc. is America’s supercharged Un-carrier, delivering an advanced 4G LTE and transformative nationwide 5G network that will offer reliable connectivity for all. T-Mobile’s customers benefit from its unmatched combination of value and quality, unwavering obsession with offering them the best possible service experience and undisputable drive for disruption that creates competition and innovation in wireless and beyond. Based in Bellevue, Wash., T-Mobile provides services through its subsidiaries and operates its flagship brands, T-Mobile, Metro by T-Mobile and Sprint. For more information please visit: www.t-mobile.com .

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