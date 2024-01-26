Eine Million aktive Glasfaser-Kunden im Telekom-Netz.

Die Telekom hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Eine Million Kunden nutzen nun aktiv einen reinen Glasfaseranschluss mit entsprechendem Tarif. Der einmillionste Anschluss wurde diese Woche in Halle an der Saale geschaltet. Der Bedarf nach Bandbreite und die Nutzung von Glasfaser steigen an. Die Zahl der Glasfaser-Verträge bei der Telekom ist über die vergangenen Quartale kontinuierlich gestiegen.

Die Zahl der Haushalte, die einen reinen Glasfaser-Anschluss erhalten können, stieg im Dezember um 380.000 und beträgt jetzt rund acht Millionen. Hier sind Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz mindestens einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. Davon können über 30 Millionen Haushalte sogar einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr erhalten.

„Wir versorgen Deutschland mit einem schnellen und zukunftsfähigen Netz“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Unsere Infrastruktur bringt Menschen zusammen und eröffnet beruflich wie privat neue Perspektiven. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Gesellschaft in eine moderne, digitale Zukunft zu führen.“

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Die Anwendung, die im Festnetz der Telekom am meisten genutzt wurde, war im Dezember YouTube. Die Videoplattform liegt vor den Streamingdiensten NetFlix, Amazon Prime und Disney. Auf Platz fünf die Gaming-Plattform Playstation. Bei den Uploads liegt iCloud vor Google APIs, Amazon Web Services und Microsoft Teams. Auf Platz fünf Discord. Der 2015 gegründete Online-Dienst unterstreicht damit seine Popularität in Gamern- und Creator-Kreisen.

Wichtig für Kunden

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss einen entsprechenden Tarif buchen. Wer sich für einen schnellen Anschluss interessiert, kann auf www.telekom.de/schneller recherchieren, ob sein Anschluss bereits von dem höheren Tempo profitiert. Oder er wendet sich an die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

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