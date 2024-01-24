European Aviation Network (EAN) für die Lufthansa Group.

Die Lufthansa Group hat Viasat und Deutsche Telekom ausgewählt, um mehr als 150 Flugzeuge mit EAN (European Aviation Network) auszustatten. Mit dieser Lösung können Passagiere an Bord der Flugzeuge von Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines schnelles Internet genießen. EAN kombiniert eine S-Band-Satellitenabdeckung von Viasat mit einem ergänzenden Bodennetz (Complementary Ground Network, CGN), das von der Deutschen Telekom betrieben wird. EAN bietet schnelles Internet im Flugzeug, das Streaming und andere Breitbandanwendungen unterstützt.

Viasat hat im letzten Jahr Inmarsat übernommen und führt die langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und der Lufthansa Group fort. Inmarsat stellt seit 2015 seinen Satelliten-gestützten Dienst (Ka-Band) der Lufthansa Group zur Verfügung. Diese rein satellitengestützte Lösung befindet sich bereits an Bord von 240 Flugzeugen der Lufthansa Group, die auf Kurz- und Mittelstrecken fliegen. Die Telekom agiert hier als Internet Service Provider für unterschiedliche Angebote im Flugzeug. Beide Partner haben im Februar 2018 das European Aviation Network gelauncht, das bereits bei anderen europäischen Fluggesellschaften im Einsatz ist.

Mit der Entscheidung für EAN kann die Lufthansa Group ihren Fluggästen eine einheitliche, zuverlässige Konnektivität im Flugzeug anbieten. Unabhängig von der Route oder dem Flugzeug. Die zusätzlichen mehr als 150 Flugzeuge umfassen die Flottentypen Airbus A319, A320ceo, A320neo, A321ceo, A321neo und A220. EAN ist ein einzigartiges Beispiel für die technologische und regulatorische Vorreiterrolle Europas. Flugreisenden wird nun hervorragende Konnektivität während des Fluges innerhalb des Kontinents ermöglicht.

Für den Empfang nutzt EAN kleine und leichte Antennen mit geringem Luftwiderstand. Die neue Technologie ist insbesondere auch in Bezug auf Nachhaltigkeit ein Fortschritt: Das Gesamtgewicht des Systems ist mit nur 60kg deutlich geringer. Damit wird der zusätzliche Kerosinverbrauch sowie der CO2 -Ausstoß maßgeblich reduziert. Dieser Faktor war mit ausschlaggebend für die Wahl der EAN-Antennen durch die Lufthansa Group für ihre A320- und A220-Flotten.

Lufthansa und Austrian Airlines bieten ihren Gästen auf den bereits mit Internetzugang ausgestatteten Flugzeugen zeitlich unbegrenztes Free Messaging an. Reisende können auf dem eigenen Smartphone oder Tablet während des Fluges beliebig viele Nachrichten kostenlos senden und empfangen. Voraussetzung für die Nutzung dieses Services ist der Log-In in FlyNet mit einer Miles&More Service-Kartennummer oder mit einer bei der Lufthansa Group Travel ID registrierten E-Mail-Adresse. Außerdem können Fluggäste zum Beispiel ihren Flug live in der Moving Map verfolgen, Informationen zu Anschlussflügen erhalten, den Chat-Assistenten für Servicefragen nutzen, e-Journals herunterladen, im Worldshop stöbern oder das Onboard Menü anschauen.

Donald Buchman, General Manager und Vice President, Commercial Aviation bei Viasat, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit der Lufthansa Group fortzusetzen und den Passagieren über das European Aviation Network eine konsistente, nahtlose Konnektivität während des Fluges zu bieten. Auf allen innereuropäischen Strecken und in allen Flugzeugen. Zudem helfen wir der Lufthansa Group, durch dieses Angebot an der Spitze des Fluggasterlebnisses zu bleiben.“

David Fox, Vice President, Inflight and Connectivity Services bei der Deutschen Telekom, ergänzt: „EAN ist die Zukunft der Konnektivität während des Fluges. Der Dienst passt sich perfekt an die einzigartige europäische Infrastruktur der Telekommunikation an. Passagiere an Bord eines Flugzeugs können wie gewohnt im WLAN surfen, während sie über den europäischen Kontinent fliegen. EAN ist für Fluggesellschaften aufgrund seiner leichten, kleinen und wartungsarmen Geräte auch wirtschaftlich sehr interessant."

Eine Viasat-Studie aus dem Jahr 2023 über das Fluggast-Erlebnis ergab, dass 83 Prozent der befragten Passagiere bei einer Fluggesellschaft, die hochwertiges WLAN an Bord anbietet, erneut buchen würden. Für 81 Prozent der Befragten ist WLAN im Flugzeug wichtig. Das zeigt: hochwertige Breitband-Angebote haben eine große Bedeutung für Passagiere, und damit auch für die Fluggesellschaften.

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