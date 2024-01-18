Exklusive Weltpremiere: Telekom präsentiert Albumrelease-Konzert von James Arthur

Musikalischer Leckerbissen zum Start ins Jahr: Die Telekom zeigt das Albumrelease-Konzert des Ausnahmekünstlers James Arthur im Rahmen von MagentaMusik Originals . Der Brite präsentierte Mitte Januar im Berliner Fluxbau in seiner rund anderthalbstündigen Show erstmals live neue Songs wie „Comeback Kid“ und „From the Jump“ sowie die Klassiker „Say You Won't Let Go“ und „Naked“. Der eindrucksvolle Auftritt des 35-Jährigen wird am 25. Januar – einen Tag vor der Veröffentlichung des neuen Albums „Bitter Sweet Love“ - exklusiv ab 20 Uhr auf MagentaMusik , MagentaTV (Kanal 141) und #dabeiTV zu sehen sein. Das Video steht danach auf den drei Kanälen als VOD zur Verfügung. Zudem wird zu einem späteren Zeitpunkt das MagentaMusik Originals-Format „ Rockcraft “ mit dem Künstler gezeigt.

„James Arthur ist einer der spannendsten Musiker unserer Zeit. Es ist einmalig, dass er seine neuen Songs im Rahmen der MagentaMusik Originals live performt hat“, sagt Christian Loefert, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing Telekom Deutschland. „Wir bieten vielen Fans und Kunden die Gelegenheit, das außergewöhnliche Konzert auf unseren Kanälen noch einmal so zu verfolgen, als wären sie live dabei gewesen.“

Erinnerungen an die Anfänge

Auch der Künstler selbst hat die Atmosphäre genossen. „Der Auftritt im Fluxbau in Berlin war für mich etwas ganz Besonderes. Mein neues Album in dieser intimen Atmosphäre zu performen, die mich an meine ersten Auftritte in britischen Arbeiterclubs erinnert hat, ist ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde“, sagt der 35 Jahre alte Brite. „Umso mehr freut es mich, dass dank der Telekom viele Menschen das Konzert noch einmal erleben können – zu Hause oder auf ihren mobilen Endgeräten unterwegs.“

Karriere begann 2012

„Bitter Sweet Love“ ist bereits das fünfte Studioalbum von James Arthur, der 1988 in der britischen Küstenstadt Middlesbrough geboren wurde. Seine Karriere begann 2012 mit dem Gewinn der neunten Staffel der Castingshow The X Factor. 2013 erschien sein erstes Album “James Arthur”. Es folgten „Back from the Edge“ (2016), „You“ (2019) und “It’ll All Make Sense in the End” (2021). Chartplatzierung in mehr als 30 Ländern – darunter USA, Großbritannien und Deutschland - und über 200 Silber, Gold, Platin und Diamantauszeichnungen sind das eindrucksvolle Ergebnis seines musikalischen Schaffens.

„Bitter Sweet Love“ ist nicht nur eine musikalische Rückkehr zu seinen rockigen Wurzeln, sondern auch eine in die Gefühlswelt seiner jungen Jahre. „Je mehr Alben man macht und je mehr Erfolg man hat, desto größer ist der Druck, der auf einem lastet. Aber ich habe mich wirklich wieder wie ein Kind gefühlt, das einfach nur Musik macht, die es liebt und sich nicht darum schert, es allen recht machen zu wollen“, sagt er.

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