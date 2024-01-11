Mobilfunk-Zwerg für die ganz große Mobilfunkversorgung

Die zunehmende Digitalisierung und der steigende Bedarf an mobiler Kommunikation erfordern eine jederzeit zuverlässige Mobilfunkversorgung. Das gilt auch bei kurzfristigen Anforderungen durch Festivals oder Großbaustellen. Die Deutsche Telekom setzt dabei jetzt auf ultramobile Sendemasten.

Erst vor wenigen Monaten hatte die Telekom mit dem „Mobilfunkmast-to-go“ einen Prototyp entwickelt, der sich innerhalb kurzer Zeit bereits zum Kundenliebling entwickelt hat. Rund ein Dutzend Firmen testen den flexiblen Kraftprotz bisher. „Wir haben mit unserem Aufruf zum Test unseres ultramobilen Mobilfunkmastes großes Interesse bei Unternehmen unterschiedlichster Branchen geweckt. Diese hohe Nachfrage zeigt: Der Bedarf nach einer flexiblen Mobilfunklösung ist da – auch bei Geschäftskunden. Das hat uns darin bekräftigt, diese Innovation ‚made by Telekom‘ zukünftig auch kommerziell anzubieten“, sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden bei der Telekom Deutschland.

Implenia: Verbindungsaufbau im Funkloch

Zu den ersten Testern gehört der führende Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister Implenia. Das Unternehmen wird seine Brückenbaustelle in Bad Lobenstein (Thüringen) während der zweijährigen Bauphase mit 5G und 4G/LTE versorgen. Die im Tal gelegene Baustelle konnte von den herkömmlichen Mobilfunkmasten der Umgebung nicht erreicht werden. Aufgrund des hohen Digitalisierungsgrads der Baustelle ist jedoch eine schnelle und zuverlässige Mobilfunkanbindung unabdingbar.

Der Mobilfunkmast-to-go von der Telekom versorgt die Baustelle mit leistungsfähigen Kommunikationsdiensten. Smartphones und Computer nutzen dann schnelle Mobilfunkverbindungen über Frequenzen im Bereich 2,6 und 3,6 Gigahertz. Diese Mobilfunkgrundversorgung ist für Implenia zudem eine ideale Basis für IoT Anwendungen. Mit ihnen optimiert das Unternehmen Abläufe sowie Materialflüsse auf der Baustelle. Der einfach anzuschließende Mobilfunkmast wird auf der Brückenbaustelle per Glasfaser mit dem Netz verbunden. Aber auch die Verbindung über Satelliten wird in einem nächsten Schritt getestet. Das sorgt für zusätzliche Flexibilität und eine noch schnellere Anbindung ans Netz.



flaschenpost: Geschwindigkeit ist das A und O in der Logistik

Auch beim Lieferdienst flaschenpost SE kommt der Micro-Container groß raus.

Der Lieferdienst für Getränke und Lebensmittel aus Münster nutzt die zusätzliche 5G-Versorgung innerhalb einer Logistikhalle. Damit beschleunigt er seine betrieblichen Prozesse.

Das Geschäft der Logistikprofis der flaschenpost ist schnelllebig. Im Rahmen der Expansion kommen deutschlandweit immer wieder neue Standorte hinzu, oder bestehende Lager beziehen eine andere Immobilie. Eine feste Verkabelung der Standorte ist aufwändig und teuer. Die Versorgung innerhalb von Logistikhallen ist zudem wegen ihrer Bauweise meist schwierig. Beton und Metall behindern die Funkwellen stark. Die flaschenpost braucht dafür eine flexible und schnelle Lösung ohne lange Auf- und Abbauzeiten.

Der Mobilfunkmast-to-go bietet genau das: Neben der klassischen Telefonie fürs Team sind auch Intralogistik-Anwendungen über die 5G-Versorgung schnell einsatzbereit. Smartphone-Apps zur Wareneinlagerung oder Kommissionierung über Handscanner lassen sich per plug-and-play flexibel einsetzen. So werden alle Bestellungen in kürzester Zeit auf den Weg gebracht.

Kompakte Hilfskraft

Das Besondere am ultramobilen Sendemast: Er ist deutlich kleiner, leichter und flexibler als bisherige Lösungen. Die gesamte Mobilfunk-Sendetechnik passt in einen kompakten Micro-Container (Länge: 1,6 Meter, Breite: 2 Meter, Höhe: 2,6 Meter). So ist der mobile Mast platzsparend und lässt sich leicht transportieren. Er ist innerhalb von weniger als einer Stunde von einer Person aufgebaut – und sofort einsatzbereit. Der Micro-Container kann an eine lokale Stromversorgung angeschlossen oder über jede andere mobile Energiequelle betrieben werden. Die Anbindung ans Datennetz ist sowohl über Glasfaser als auch mit Richtfunk möglich.

Diese Vorteile machen den Mobilfunk-Zwerg nicht nur zur ersten Wahl für die schnelle oder temporäre Versorgung bei Geschäftskunden. Der Einsatz mobiler Masten bringt auch in Katastrophengebieten durch die enorme Flexibilität schnelle Hilfe.

Kommerzielles Angebot ab 2024

Die Telekom wird im Frühjahr 2024 mit einem kommerziellen Angebot für den Einsatz der ultramobilen Sendemasten starten. Weitere Informationen rund um den „Mobilfunkmast-to-go“ können interessierte Geschäftskunden hier anfordern: https://iot.telekom.com/de/kontakt

Die Vorteile der ultramobilen Mobilfunklösung im Überblick

Flexibilität und Mobilität

Mobile Masten können schnell und einfach an verschiedenen Standorten aufgebaut werden. Dadurch sind sie geeignet für temporäre Veranstaltungen wie Konzerte oder Sportveranstaltungen. Sie können auch auf Messen oder wechselnden Baustellen eingesetzt werden. So gewährleisten sie eine kontinuierliche Mobilfunkversorgung.

Schnelle Bereitstellung

Der Aufbau mobiler Masten geht deutlich schneller als der Bau fester Sendemasten. Dadurch kann die Mobilfunkversorgung in kurzer Zeit bereitgestellt werden. Ohne lange Wartezeiten für Genehmigungen und Bauprozesse.

Erweiterung der Kapazität

Durch den Einsatz mobiler Masten wird die Kapazität des Mobilfunknetzes erhöht. Das sorgt für eine bessere Verbindung und eine stabilere Übertragung. In stark frequentierten Gebieten ist das hilfreich. Bei Veranstaltungen mit einer hohen Besucherzahl ist eine ausreichende Netzkapazität unerlässlich. Nur so wird die Kommunikation der Gäste gewährleistet.

Verbesserung der Abdeckung

Mobile Masten tragen zur Verbesserung der Mobilfunkabdeckung an abgelegenen Orten oder in Bereichen mit eingeschränkter Netzinfrastruktur bei. Dadurch wird eine lückenlose Kommunikation gewährleistet und Funklöcher können geschlossen werden.

Anpassungsfähigkeit

Die Höhe und Ausrichtung des mobilen Masts kann flexibel angepasst werden. Dies ermöglicht eine optimale Signalstärke und eine effiziente Nutzung des Mobilfunknetzes. Das schafft beste Empfangsqualität.

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