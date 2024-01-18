Qualität bestätigt: TÜV Rheinland validiert Vergabe der Telekom-Nachhaltigkeitslabels

Die Deutsche Telekom erhält Bestätigung von TÜV Rheinland: Den gesamten Vergabeprozess der beiden Nachhaltigkeitslabels der Deutschen Telekom hat TÜV Rheinland validiert und zertifiziert. Der Vergabeprozess beinhaltet auch eine professionelle Wirkungsmessung, das sogenannte Impact Measurement. Die Telekom hatte TÜV Rheinland mit einem Zertifizierungsaudit beauftragt. Ziel war es, festzustellen, ob der Vergabeprozess der Labels #GreenMagenta und #GoodMagenta belastbar ist. Das Audit belegt, dass beide Labels und die Wirkungsmessung tragfähig sind.

Durch diese unabhängige Bestätigung können Kund*innen nun noch stärker auf die Transparenz und Sicherheit der Nachhaltigkeitslabels der Telekom vertrauen. Die Kennzeichnungen bieten eine verbindliche und einfache Orientierungshilfe beim Kauf eines Produkts oder der Nutzung eines Services. Durch die Labels können nachhaltige Produkte und Lösungen der Telekom auf einen Blick identifiziert werden.

Verantwortung übernehmen mit Impact Measurement

Das Impact Measurement-Tool der Telekom erfasst ökologische und soziale Auswirkungen. Es misst zum Beispiel anfallende CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Gewinnung der benötigten Rohstoffe bis hin zum Lebensende der Produkte. Darüber hinaus zeigt das Impact Measurement-Tool, auf welches der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen das Produkt oder die Dienstleistung einen positiven Einfluss hat.

Der Impact Measurement-Prozesses hilft Produkte und Dienstleistungen zu identifizieren, die sich besonders positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken. Diese zeichnet die Telekom mit den Nachhaltigkeitslabeln aus: #GoodMagenta kennzeichnet Projekte und Initiativen, die durch soziales und gesellschaftliches Engagement in der digitalen Welt hervorstechen. #GreenMagenta wiederum zeichnet Produkte und Lösungen aus, die im ökologischen Sinne besonders nachhaltig sind. Beispiele dafür sind unter anderem digitale Lieferscheine oder die intelligente Wasserverbrauchsmessung „ Smart Ground Water Monitoring “. Beide Projekte sind mit dem #GreenMagenta Label ausgezeichnet.

„Nachhaltigkeit gewinnt auch in der Beschaffung an Bedeutung. Ob DAX-Konzern oder öffentliche Hand: Bei Auftragsvergaben möchten potenzielle Kund*innen wissen, ob wir dazu beitragen können, ihre Klimaziele zu erreichen und wie nachhaltig unsere Lösungen sind. Mit der Validierung unseres Prüfverfahrens haben sie es nun schwarz auf weiß: Auch in Sachen Nachhaltigkeit stellen wir höchste Qualität sicher“, sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland.

Mit Nachhaltigkeitslabels Transparenz schaffen

Mit den beiden von TÜV Rheinland geprüften Nachhaltigkeitslabels #GreenMagenta und #GoodMagenta schließt die Telekom eine wichtige Lücke im Telekommunikationsmarkt. Denn die Labels sind spezifisch auf die Prüfung und Validierung von Produkten bzw. Lösungen der Branche ausgerichtet. Der Prüfprozess ist flexibel auf digitale Lösungen oder Hardware anwendbar. Die beiden Labels bieten Privatkund*innen eine Orientierung bei der Kaufentscheidung. Sie unterstützen Geschäftskund*innen nachweislich bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele und erleichtern die Erfüllung regulatorischer Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit. Gleichzeitig dienen sie als Kommunikationsmittel zur transparenten Darstellung des eigenen nachhaltigen Engagements.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitslabels der Telekom finden Sie hier.

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