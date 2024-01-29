Telekom zeigt die 66. GRAMMY Awards® exklusiv in Deutschland

Die GRAMMY Awards® sind die weltweit renommiertesten Musikpreise. Sie werden von der Recording Academy® in Los Angeles vergeben und ehren die größten Stars der Stunde. Nominiert sind in diesem Jahr Künstler*innen wie SZA, Phoebe Bridgers, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Taylor Swift. Die Telekom zeigt die Zeremonie erneut live und exklusiv am 5. Februar 2024 nachts ab 2 Uhr auf MagentaMusik sowie MagentaTV (Kanal 141 bei Standardbelegung). Eine Wiederholung gibt es am 6. Februar um 20:15 Uhr beim Sender #dabeiTV auf MagentaTV. Anschließend steht die Show zudem in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik bereit.

„Wir bringen mit den GRAMMY Awards® das größte Musik-Highlight der Welt zu unseren Kundinnen und Kunden und zu allen Musik-Fans live und exklusiv nach Deutschland. Das wird spektakulär. Es ist für uns nach dem exklusiven Konzert von James Arthur ein toller Start in ein außergewöhnliches Musikjahr“, erklärt Telekom-TV-Chef Arnim Butzen.

Live-Auftritte von Billie Eilish, Dua Lipa und Olivia Rodrigo

Top-Nominierte sind in diesem Jahr SZA (9 Kategorien), Phoebe Bridgers, Serban Ghenea, Victoria Monét (jeweils 7), sowie Jack Antonoff, Jon Batiste, boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Taylor Swift (jeweils 6). Der Emmy® Award-Gewinner sowie Golden Globe® Award und GRAMMY® Award nominierte Comedian Trevor Noah wird zum vierten Mal durch das Programm führen. Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Burna Boy, Luke Combs und Travis Scott treten unter anderem während der Show live auf. Veranstaltungsort ist die Crypto.com-Arena in Los Angeles, die bis 2021 als Staples Center bekannt war.

Die GRAMMY Awards® finden seit 1959 jährlich statt. Der Preis gilt als höchste Auszeichnung der Musikbranche und wird von rund 13.000 Mitgliedern der Recording Academy® vergeben. Die stimmberechtigten Mitglieder vertreten alle Musikgenres und kreativen Disziplinen. Musiker*innen, Liedautor*innen, Produzent*innen und weitere Musikschaffende werden für ihre Leistungen in 94 Kategorien aus 27 verschiedenen Bereichen nominiert.

Beyoncé hat als meist ausgezeichnete Einzelkünstlerin 32 Grammys erhalten. Bei den Bands liegt U2 mit 22 Auszeichnungen vorne. Die 66th Annual GRAMMY Awards® werden von Fulwell 73 Productions für die Recording Academy® produziert und von Paramount Global Content Distribution lizenziert.

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