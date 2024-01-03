MagentaSport zeigt Testspiel des 1. FC Köln live und kostenlos für alle

MagentaSport zeigt am Samstag, 6. Januar, live und kostenlos für alle das Vorbereitungsspiel des 1. FC Köln beim Drittligisten Rot-Weiss Essen. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr, die Spieldauer beträgt 2x60 Minuten. Die Begegnung des Kultklubs aus dem Ruhrgebiet gegen den Bundesligavertreter wird ab 13:50 Uhr auch für MagentaTV Kunden kostenfrei auf Kanal 50 übertragen. Essen hat sich vor der Winterpause mit einem Sieg gegen Halle auf den 4. Platz in der dritthöchsten deutschen Spielklasse vorgeschoben. Die Essener starten am 19. Januar bei Erzgebirge Aue in die Fortsetzung der aktuellen Spielzeit. Der 1. FC Köln beginnt bereits am 13. Januar gegen Heidenheim seine Aufholjagd in der Bundesliga. Alle Spiele beider Klubs gibt es über die Angebote der Telekom zu sehen: MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in HD und zusätzlich an jedem Spieltag auch in der Konferenz. Die Spiele des 1. FC Köln sind über die MegaSport Option bei MagentaTV zu empfangen.

Telekom ist exklusiver Telekommunikations- und Technologiepartner des 1. FC Köln

Die Telekom ist seit der Saison 2021/22 exklusiver Telekommunikations- und Technologiepartner des 1. FC Köln und seit Juli vergangenen Jahres auch Haupt- und Trikotpartner der FC-Frauen. Gemeinsam möchte man die Digitalisierung im Fußballsport weiter vorantreiben. Neben Infrastrukturthemen werden innovative Formate und Inhalte entwickelt und gemeinsam umgesetzt. So wurde bereits das Innovation Game erfolgreich in Szene gesetzt und einige IT-Projekte realisiert.

Digitale Technologien bringen Fans näher an den Fußball

Fußball spielt im Sportsponsoring der Deutschen Telekom eine herausragende Rolle. Neben den Partnerschaften mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) gibt es Technologiepartnerschaften wie mit dem 1. FC Köln. Die Engagements werden durch Content-Angebote ergänzt, die mit digitalen Technologien die Fans noch näher an den Fußball bringen und ihnen ein neues Erlebnis bieten. Die Begegnung ist bei MagentaSport live, kostenlos und ohne Anmeldung hier zu sehen.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

