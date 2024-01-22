Telekom bringt Athlet*innen von Special Olympics und FC Bayern zusammen

Heute in einer Woche starten in Thüringen die Nationalen Winterspiele der Special Olympics Deutschland. Die Telekom hat dazu mit dem FC Bayern München ein besonderes „Tänzchen“ zwischen Patricia Schramm und Daniel Pausch von den Special Olympics und Kingsley Coman, Serge Gnabry und Konrad Laimer vom FC Bayern München organisiert. Das Ergebnis ist auf den Social-Media-Kanälen von MagentaSport und des FC Bayern zu sehen. Der kürzlich vereinbarte langjährige Vertrag der Telekom mit Special Olympics Deutschland sieht zahlreiche Maßnahmen vor, die vor allem dazu beitragen sollen, Athletinnen und Athleten mit ihren Leistungen und ihrer Persönlichkeit sichtbarer zu machen.

„Inklusion ist kein selbsttragendes Konstrukt, sondern bedarf aktiver Förderung, Teilhabe und Sichtbarkeit“, sagt Michael Hagspihl, Leiter Strategische Marketing-Partnerschaften und Nachhaltigkeit der Deutschen Telekom. „Jetzt gilt es, den Spirit der Weltspiele letzten Sommer weiterzuführen. Um die Athletinnen und Athleten sichtbarer zu machen, nutzen wir auch unser Sponsoring mit dem FC Bayern München“, so Hagspihl weiter.

Patricia und Daniel aus Auerbach, die bei den Winterspielen in Thüringen in der Disziplin Tanzen antreten und gemeinsam bereits Gold bei der ersten Special Olympics Tanzsport-WM 2021 in Graz holten, waren im Dezember mit ihrem Trainer Jörg Dünnebier zu Besuch beim FC Bayern an der Säbener Straße. Herausgekommen ist ein eindrucksvolles Beispiel für sichtbare Inklusion. Heute Abend um 19:55 Uhr strahlt MagentaTV zudem das eigens für die Special Olympics Winterspiele produzierte Portrait über Patricia und Daniel auf dem Sender #dabeiTV aus, das im Anschluss komplett barrierefrei mit zuschaltbaren Untertiteln, mit Audiodeskription sowie in Deutscher Gebärdensprache bei MagentaTV sowie kostenlos auf dem MagentaTV YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt wird.

„MagentaTV steht für Sportvielfalt, die begeistert. Deswegen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir wieder in der Special Olympics Medienallianz dabei sind und uns gemeinsam für mehr Teilhabe und Sichtbarkeit einsetzen!“, sagt Arnim Butzen, Senior Vice President TV & Entertainment der Deutschen Telekom.

Im Rahmen der Medienallianz wird die Telekom mit MagentaTV über die Special Olympics Winterspiele berichten und täglich eine Highlightzusammenfassung der Spiele ausstrahlen. Ab dem 29. Januar gibt es dann ein Wiedersehen mit Patricia und Daniel sowie mit 900 weiteren Sportlerinnen und Sportlern in Oberhof – einer der drei Austragungsorte der Nationalen Spiele neben Erfurt und Weimar. Die nationalen Special Olympics Winterspiele für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung beinhalten Wettbewerbe in 10 Sportarten. Auch Disziplinen wie Tanzen mit Patricia und Daniel sowie Klettern gehören zum größten inklusiven Wintersport-Event Deutschlands. In Oberhof treffen Patricia und Daniel auch auf 20 Telekom Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Telekom und Special Olympics Deutschland während der gesamten Woche die Spiele tatkräftig als Volunteers unterstützen.

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