Olympisches Tischtennis mit dem FC Bayern: Müller und Co. treffen die Special Olympics

Kurz vor Start der Special Olympics World Games – der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung – in Berlin am 17. Juni 2023 kam es in der Münchner Allianz Arena zu einem ganz besonderen Treffen. Die Deutsche Telekom organisierte ein Tischtennis-Match zwischen Profifußballern des FC Bayern München und zwei Athletinnen der Special Olympics Deutschland: Katrin Kerkau (36) vom SV Schleusingen 90 (Thüringen) wird für Deutschland im Tischtennis an den Weltspielen teilnehmen. Sina Schellenberger (24) ist ihre Unified Partnerin, mit ihr bildet sie seit 2015 ein Team im Unified Sports. Das ist ein wettbewerbsorientierter Ansatz, bei dem Personen mit und ohne geistige Behinderung zusammen in einer Sportart antreten. Beide waren schon gemeinsam bei den World Games in Los Angeles 2015 und werden nun auch in Berlin im Unified-Doppel antreten.

Müller, Gnabry und de Ligt an der Tischtennisplatte gefordert

Für den FC Bayern durften Thomas Müller, Serge Gnabry und Matthijs de Ligt ihr Können an der Tischtennisplatte unter Beweis stellen – insbesondere dem 33-jährigen Müller wird eine Affinität zum Tischtennis nachgesagt. Im Rahmen des Treffens wurde auch über die anstehenden Weltspiele in Berlin gesprochen, die Special Olympics World Games finden in diesem Jahr erstmals überhaupt in Deutschland statt. Wie sich Müller und Co. im Tischtennis gegen das Unified-Doppel um Katrin Kerkau und Sina Schellenberger geschlagen haben, zeigt das folgende Video, das auch auf den Social-Media-Kanälen der Telekom, des FC Bayern, und der Special Olympics zu finden ist.

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