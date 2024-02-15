KI-Phone: Telekom will Smartphones von Apps befreien

Das Smartphone ist ein echter Alltagshelfer. Bei nahezu allen Themen hilft eine App, ob für Unterhaltung, Shopping oder Reisen. Doch die vielen Apps können auch Nerven kosten. Beim Reisen wollen Anreise, Unterkunft und Programm organisiert sein. Bisher bedeutete das den Besuch vieler unterschiedlicher Apps von Bahn- oder Flugportalen, Hotelbuchungsseiten oder auch Empfehlungs-Apps.

Visionäres Konzept mit digitalem Assistenten und ohne Apps

Auf dem Mobile World Congress 2024 präsentiert die Telekom gemeinsam mit Qualcomm Technologies, Inc. und Brain.ai ein visionäres KI-Telefonkonzept. Ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierender Assistent ersetzt hier die zahllosen Apps auf dem Smartphone. Wie ein Concierge versteht der Assistent die Wünsche der Benutzer und kümmert sich um die Details.

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„Buche mir einen Flug zum Viertelfinale“. Einfach per Sprachbefehl gehorcht der intelligente Assistent aufs Wort. Der Showcase zeigt anhand von konkreten Beispielen wie ein KI-Smartphone bei Reiseplanung, Einkauf, Videoerstellung oder Fotobearbeitung das Leben erleichtert. Möglich macht das ein digitaler Assistent der Telekom. Mittels KI übernimmt er die Funktionen unterschiedlichster Apps und kann alle täglichen Aufgaben erledigen, für die normalerweise mehrere Anwendungen auf dem Gerät benötigt würden. Ganz mühelos und intuitiv lässt sich der Concierge über Sprache und Text steuern.

„Künstliche Intelligenz und die sogenannten Large Language Models (LLM) werden schon bald fester Bestandteil von Mobilfunkgeräten sein“, davon ist Jon Abrahamson, Chief Product & Digital Officer Deutsche Telekom, überzeugt. „Mit ihnen werden wir das Leben unserer Kundinnen und Kunden verbessern und vereinfachen. Unsere Vision ist ein magenta Concierge für ein App-freies Smartphone. Ein echter Begleiter im Alltag, der Bedürfnisse erfüllt und das digitale Leben vereinfacht."

KI für alle

Für den Showcase wurden reale Anwendungsfälle in das bereits erhältliche T Phone der Telekom integriert. Damit unterstreicht der Konzern sein Engagement, Innovationen auch auf bereits am Markt verfügbaren Geräten einzuführen und für alle zugänglich zu machen. Gemeinsam mit Brain.ai, einem Pionier für generative Schnittstellen, wird ein App-freies Interface geschaffen, mit dem die KI intuitiv gesteuert wird. Je nach Kontext wählt es eigenständig die passenden Anwendungen aus. Die Nutzer können sich so auf das konzentrieren, was sie wollen, statt darauf, wie sie es erhalten. Die KI befindet sich in der Cloud. Das sorgt einerseits für ein authentisches Nutzererlebnis und hält andererseits die Kosten für die Smartphones niedrig.

Darüber hinaus zeigt die Telekom in Kooperation mit Qualcomm eine weitere Variante eines KI-Smartphones, das auf dem Snapdragon® 8 Gen 3 Reference Design basiert. Bei dem High-Performance-Gerät findet der Großteil der KI-Verarbeitung auf dem Gerät selbst statt. Das macht die KI besonders schnell, energieeffizient und individueller für jeden Nutzer.

Gemeinsame Entwicklerteams der Partner arbeiten kontinuierlich an der Umsetzung des Konzepts. Auf der Messe zeigen die Partner reine Prototypen, die eine mögliche Zukunft zeigen und erlebbar machen sollen. Bis die Kundinnen und Kunden sie im Shop kaufen können, wird es noch etwas dauern.

Die Telekom lädt das Messepublikum ein, die Zukunft der KI in der Mobilfunktechnologie an ihrem Stand zu erleben. Während das Unternehmen neue Standards setzt und die Grenzen der Innovation verschiebt, bleibt die Telekom der Zuverlässigkeit, dem Datenschutz und der Sicherheit verpflichtet, um das beste KI-Kundenerlebnis zu bieten.

Themenspecial MWC

Nähere Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie unter www.telekom.com/mwc .



Magenta Keynote streamen

Bleiben Sie gespannt. Claudia Nemat meldet sich mit der „Magenta Keynote“ live aus Barcelona am 26. Februar, um 14:00 Uhr.

Den Stream können Sie unter www.telekom.com/medien verfolgen.



Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 26. bis 29. Februar 2024 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie.

Alle Veranstaltungen werden live gestreamt.

Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com

Die Telekom zeigt ihre Vision für eine App-freie Welt am Montag, den 26. Februar, um 11:45 Uhr.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil