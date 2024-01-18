Fiebern Sie mit uns dem MWC entgegen

„Connecting your World“ lautet das diesjährige Motto der Telekom auf dem MWC, gleichlautend mit ihrem frisch angepassten Markenversprechen. Das Unternehmen wird es auf seinem Stand in Halle 3 anfassbar machen. Es wird zeigen, wie es die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt rückt und ihnen als vertrauenswürdiger Begleiter zur Seite steht. Jetzt und in Zukunft.

Der MWC bietet als internationale, technologische Leistungsschau die Plattform dafür. Die Telekom eröffnet allen Besucher*innen Einblicke in ihre Innovationsgarage und ihre Netze. Es geht um neue Produkte und Dienste genauso wie um den digitalen Alltag von morgen. Seien Sie mit uns gespannt auf einen „Erlkönig“.

„Weltweit größtes Konnektivitäts-Event“

Mit Kundinnen und Kunden, Fachleuten sowie Start-ups ins Gespräch kommen, Partnerschaften in der Branche und Lieferantenbeziehungen vertiefen: Der MWC ist auch ein Marktplatz für Kommunikation und Netzwerken rund um neue Lösungen. Gastgeber ist die GSM Association. Der Branchenverband bezeichnet die Messe als „weltweit größtes und einflussreichstes Konnektivitäts-Event“. Im vergangenen Jahr zog sie über 2.400 Ausstellende an. 88.500 Entscheider*innen aus über 200 Ländern und Regionen besuchten die viertägige Messe. Mehr als 20.000 von ihnen kamen an den Telekom-Stand.

Vorschau: So wird der Telekom-Stand aussehen

Hier in unserem Special finden Sie in den kommenden Wochen immer mehr Details vorab. Infos zum Telekom-Bühnenprogramm erhalten Sie in Kürze hier: mwc.telekom.com. Highlight am 26. Februar, 14 Uhr: Die Telekom-Pressekonferenz mit Claudia Nemat, Vorstandsmitglied Technologie & Innovation – vor Ort auf dem Stand und im Live-Stream unter www.telekom.com/medien

Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 26. bis 29. Februar 2024 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt. Bühnenprogramm: mwc.telekom.com