T-Systems beruft Elke Anderl zur Vertriebschefin Deutschland

Die T-Systems International GmbH hat Elke Anderl zur neuen Vertriebschefin für Deutschland berufen. Als Senior Vice President (SVP) Sales Germany der Telekom-Tochter berichtet sie an Urs M. Krämer, Geschäftsführer Commercial bei T-Systems. Sie folgt in ihrer neuen Rolle auf Laura Vantellini, die diese Position seit Mai 2022 innehatte.

Elke Anderl verfügt über langjährige und vielseitige Erfahrung in der Automobilindustrie sowie im Telekommunikationssektor. Ihre berufliche Laufbahn begann sie in der Automobilindustrie, bevor sie im Jahr 1999 zur Deutschen Telekom wechselte. Dort bekleidete sie verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb und Service, sowohl national als auch international, unter anderem in Singapur und Japan.

In dieser Zeit arbeitete sie die ersten 16 Jahre bereits in verschiedenen Management-Positionen für T-Systems. Zuletzt war sie dort Global Account Managerin für die Großkunden Volkswagen und Mercedes-Benz Group. Von 2016 bis Ende 2018 leitete sie bei der Telekom konzernweit das Performance Management im Bereich HR Development. In den vergangenen fünf Jahren war Elke Anderl Mitglied der Geschäftsleitung Sales & Service in der Telekom Deutschland und verantwortlich für den Bereich Serviceentwicklung und Innovationen. Dort war sie für die Transformation und die Digitalisierung des Kundenservice sowie für Customer Experience und Prozessoptimierung verantwortlich.

„Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden als Digitalisierungspartner begeistern und ihnen bedarfsorientierte Lösungen für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz bieten. Elke ist die perfekte Besetzung, um dieses Ziel zu verwirklichen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung bei T-Systems, im IT-Markt und mit unseren deutschen Geschäftskunden ist sie eine wertvolle Bereicherung für unser Team. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Ferri Abolhassan, CEO von T-Systems und Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom.

Elke Anderls Verantwortungsbereich als SVP Sales Germany umfasst die Weiterentwicklung bestehender sowie den Aufbau neuer Kundenbeziehungen in Deutschland. „Ich freue mich sehr, Teil dieses tatkräftigen Teams zu sein, um unsere Vertriebsstrategie in Deutschland weiterzuentwickeln und das Wachstum von T-Systems voranzutreiben. Wir wollen Kunden zu Fans machen – in der KI-Ära ist die optimale Verknüpfung von Menschen und künstlicher Intelligenz besonders wichtig“ sagt Elke Anderl. Diese menschenzentrierte Zusammenarbeit sei ihr eine Herzensangelegenheit, um ein bestmögliches Kunden- und Mitarbeitererlebnis zu schaffen.

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