Telekom Netz bietet Plus an Schutz

Die Telekom zeigt beim Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, wie sich ihre Kundinnen und Kunden zukünftig auch unterwegs vor den zunehmenden Gefahren durch Cyberkriminalität schützen können. Ab 2025 bietet der Konzern neue netzbasierte Sicherheitsprodukte der Linie „Magenta Security on Net“ an. Der Clou: Da der Schutz aus dem Telekommunikations-Netz kommt, brauchen diese Produkte keine zusätzliche Software. Sie haben genau die Eigenschaften, die gebucht worden sind – konfigurationsfrei. Neben dieser niedrigen Einstiegshürde ist es genauso einfach die Produkte stufenweise auszubauen und durch Zusatz-Pakete selbst höchste Ansprüche zufrieden stellen zu können. Das gibt es so am Markt bislang nicht. Generell sind bisherige Produkte für Cybersicherheit zum Teil sehr komplex und sie in individuelle Firmennetze zu implementieren kann herausfordernd sein.

Einfach sicher

„Wir brechen mit dieser Netzinnovation mit einem ungeschriebenen Gesetz. Bisher galt: Machst du es deinen Kunden extra einfach, wird es meistens extra unsicher. Wir zeigen mit Magenta Security on Net, dass sich Einfachheit und Sicherheit nicht ausschließen müssen“, sagt Telekom Sicherheitschef Thomas Tschersich. „Schon mit dem Basisschutz sichern wir Geräte mit SIM-Karte in unserem Netz und per Roaming, wenn die Kunden es verlassen. Für nahtlosen Schutz.“ Bei höherem Schutzbedarf lassen sich die Produkte stufenweise erweitern.

Für Geschäftskunden schließt sich damit eine Lücke. In ihrem Firmennetz profitieren sie von der Wirkung der aktuellen IT-Trends wie Secure Access Service Edge (SASE) – einer Netzarchitektur mit Sicherheitsfunktionen aus der Cloud - oder dem Zero-Trust-Netzzugriff. Diese modernen Standards nahtlos und netzbasiert auch unterwegs zur Verfügung stellen zu können, ist das Ziel eines Teams aus Netz- und Sicherheits-Expertinnen und -Experten der Telekom. Sie bieten die wichtigsten SASE-Funktionen über Mobilfunk im Telekom-Netz und über Roaming, wenn die Kunden den Wirkungsbereich verlassen.

Sicherheitsrichtlinien wirken auch unterwegs

Aber auch anspruchsvolle Kundinnen und Kunden können auf ihre jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene, zusätzliche Sicherheitsstufen erhalten. Diese inspizieren dann beispielsweise Inhalte in Echtzeit, bevor sie vom Gerät aus in das Firmennetz gelangen. Oder garantieren weltweite Konnektivität unter besonderen Sicherheitsbedingungen. Ist der Kunde König, dann ist das Telekom Netz mit Magenta Security on Net dessen Ritter.



Themenspecial MWC

Nähere Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie unter www.telekom.com/mwc .



Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 26. bis 29. Februar 2024 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie.

Alle Veranstaltungen werden live gestreamt.

Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com

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