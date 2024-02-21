Telekom und Apple sind einzigartig zusammen

Einzigartig zusammen – die enge und erfolgreiche Partnerschaft zwischen der Telekom und Apple geht in die nächste Runde. Sichtbar wird dies in der neuen 5G-Kampagne des Unternehmens. Im Fokus der Kommunikation stehen das beste 5G-Netz und das iPhone 15 Pro in Titan. Die Kombination beider eröffnet Kundinnen und Kunden einzigartige digitale Möglichkeiten. „Mach jeden Moment zu deinem!“ lautet dann auch die Kernbotschaft der Kampagne. Sie startet am 21. Februar 2024 und wird reichweitenstark über TV, Online, Social Media, Print, Out of Home und in den Telekom-Shops ausgespielt.

„Kern der Kampagne ist ein magischer Moment“, erklärt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation der Telekom Deutschland. „Wir zeigen auf emotionale Art und Weise, wie unsere Kundinnen und Kunden von starken Verbindungen profitieren – und das im doppelten Sinn. Denn wir bieten mit unserer langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft mit Apple sowie mit unserer ausgezeichneten Netzqualität erneut ein attraktives Paket, das wir öffentlichkeitswirksam vermarkten werden." Die Telekom ist führender Netzanbieter und investiert weiterhin maßgeblich in die Qualität ihrer Netze. Auch im Mobilfunk setzt sie ihren umfassenden Ausbau fort. 96 Prozent der Bevölkerung in Deutschland können bereits 5G der Telekom nutzen – also über 80 Millionen Menschen. Alle relevanten Netztests in Deutschland bescheinigen die Spitzenposition der Telekom.

Auch im neuen Kampagnenspot verdeutlicht die Telekom die Qualität ihres Mobilfunknetzes. Im 40-Sekünder ist eine Berglandschaft mit einem atemberaubend schönen See zu sehen. Eine junge Frau geht entlang des Ufers, sie trägt Outdoor-Kleidung. Im Hintergrund steht ein Wohnmobil. Das Bild vermittelt Natur pur. Die Frau hat sich über das 5G-Netz der Telekom mit ihrem Smartphone in eine Telefonkonferenz eingewählt und nimmt rege daran teil. Plötzlich hält sie inne. Vor ihr taucht ein majestätischer Hirsch auf. Von der Schönheit überwältigt, bewegt sie sich ruhig auf das Tier zu. Sie behält den Hirschen im Blick und aktiviert mit ihrem Daumen die Aktionstaste ihres iPhone 15 Pro. Das Smartphone schaltet automatisch in den Fotomodus. Jetzt trennen beide nur noch wenige Meter voneinander. Plötzlich schaut das beeindruckende Tier auf. Die Frau zoomt auf den Hirschen – und genießt diesen magischen Moment nur für sich.

Attraktive Angebote

Für solch besondere Momente und natürlich auch für alle alltäglichen Situationen bietet die Telekom das iPhone 15 Pro 128 GB für nur 199,95 Euro statt 269,95 Euro im Tarif MagentaMobil L mit Premium-Plus-Smartphone. Zudem bietet das Unternehmen bis 31. März 2024 eine Cashback-Aktion an. Neukund*innen erhalten bei Abschluss eines neuen MagentaMobil-Vertrags mit oder ohne Endgerät und mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten bis zu 240 Euro gutgeschrieben. Die Aktion gilt nicht bei einer Vertragsverlängerung. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.telekom.de/iphone-aktion .

Credits zur Kampagne

Kreativ-/ Leadagentur: adam&eve, Berlin; Produktion: Tempomedia Filmproduktion, Hamburg; Animation: Spellwork, Berlin; Regie: Alex Feil; Musik: Supreme Music; Media: Mindshare, Frankfurt; Media digital: Emetriq, Hamburg

Werbespot „Mach jeden Moment zu deinem“

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