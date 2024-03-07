Viasat und Deutsche Telekom erweitern die Breitbandabdeckung des europäischen Flugnetzes im Mittelmeerraum

Viasat, Inc. (NASDAQ: VSAT), ein weltweit führender Anbieter von Satellitenkommunikation, und die Deutsche Telekom haben heute eine Erweiterung des Bodennetzes für das preisgekrönte European Aviation Network (EAN) von Viasat bekannt gegeben. Damit wird der Breitbanddienst während des Fluges im östlichen Teil des Mittelmeers weiter unterstützt. Dafür wurden in der Region drei neue Standorte mit EAN- Antennen in Betrieb genommen, die der wachsenden Nachfrage der Fluggäste in der Region gerecht werden sollen. Sie erweitern das bereits in ganz Europa errichtete Bodennetz, das aus mehr als 300 Standorten besteht.

Die neuen Antennen ergänzen die Satelliten-Versorgung von EAN und sorgen für eine höhere Daten-Kapazität in den Flugzeugen. Die erweiterte Kapazität ist besonders für Passagiere von Vorteil, die mit der griechischen Fluggesellschaft AEGEAN von und nach Zypern fliegen. Die Fluggesellschaft hat 2022 einen Internetdienst an Bord eingeführt, der von EAN betriebenwird. Seit Anfang dieses Jahres bietet AEGEAN allen Passagieren kostenlosen Wi-Fi-Zugang, und somit verbesserten Service an Bord.

Seit dem Start des Internet-Services haben ihn mehr als eine Million Passagiere an Bord genutzt. Der Dienst wird auf den Airbus A320 und A321 von AEGEAN installiert, sowohl auf den vorhandenen Flugzeugen als auch auf den neu ausgelieferten.

Shameem Hashmi, VP, Aviation Strategy bei Viasat, sagte: "EAN bietet eine großartige Konnektivitätslösung für Fluggesellschaften, die in Europa operieren. Wir sind stolz darauf, die Datenkapazität für Passagiere, die mit AEGEAN von und nach Zypern reisen, zu erweitern. Das Engagement von AEGEAN, den Fluggästen den Aufenthalt an Bord so angenehm wie möglich zu machen, ist beeindruckend. Wir wissen, dass eine zuverlässige und leistungsfähige Breitbandverbindung in 30.000 Fuß Höhe von entscheidender Bedeutung ist. Jetzt können Passagiere auf allen von AEGEAN angebotenen Inlandsstrecken davon profitieren".

Rolf Nafziger, Senior Vice President der Deutschen Telekom Global Carrier, sagte: " Das European Aviation Network wurde mit der Vision entwickelt, der europäischen Luftfahrtindustrie eine hervorragende Internetverbindung für Passagiere zu bieten. Es ist großartig, wie sich die Nutzung und die Kundenzahlen entwickeln. Einer der Hauptvorteile von EAN ist, dass es zukunftssicher ist. Wir können unser Bodennetz jederzeit an die tatsächlichen Anforderungen anpassen und erweitern. Das haben wir bereits vor einigen Jahren mit der Nordsee-Erweiterung bewiesen. Und auch jetzt, können wir gemeinsam mit Viasat und der Telekom-Tochter Cosmote in Griechenland dem Bedarf von AEGEAN gerecht werden."

Dimitris Gerogiannis, Chief Executive Officer bei AEGEAN, sagte: "Die Zusammenarbeit mit EAN ist ein bedeutender Meilenstein für AEGEAN. Sie ermöglicht es uns, unser Produkt weiter voranzutreiben und ein verbessertes Erlebnis für Passagiere während des Fluges anzubieten. Mit dieser weiterentwickelten Infrastruktur können wir nun die gleiche Konnektivität wie auf allen anderen Flügen anbieten. Auch auf den Flügen von und nach Zypern, die gelegentlich mit langsameren Datengeschwindigkeiten zu kämpfen hatten. Durch unsere Partnerschaft mit Viasat und der Deutschen Telekom können wir unser Versprechen erfüllen, allen AEGEAN Passagieren auf jedem unserer Flüge eine leistungsfähige Breitbandverbindung zur Verfügung zu stellen.“

EAN ist ein einzigartiges Beispiel für die technologische und regulatorische Vorreiterrolle Europas. Sie ermöglicht es Reisenden in Europa, auf den meisten innereuropäischen Flügen von einer fortschrittlichen Internetverbindung während des Fluges zu profitieren. Dazu gehören auch Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Streaming oder Gaming.

EAN ist eine Kombination aus einer Satelliten- und einer Bodenkomponente: Viasat stellt die Satellitenverbindung über seinen S-Band Satelliten bereit. Die Bodenkomponente ist ein spezielles LTE-Netz, das von der Deutschen Telekom betrieben wird.

Der EAN-Dienst nutzt kleine, leichte und widerstandsarme Antennen für die Flugzeuge, was erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht und gleichzeitig Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützt.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über Viasat: Viasat ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das davon überzeugt ist, dass jeder und alles auf der Welt verbunden sein kann. Mit Niederlassungen in 24 Ländern rund um den Globus gestalten wir die Art und Weise, wie Verbraucher, Unternehmen, Regierungen und Militärs auf der ganzen Welt kommunizieren und sich verbinden. Viasat entwickelt das ultimative globale Kommunikationsnetz, um qualitativ hochwertige, zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen zu ermöglichen, die das Leben der Menschen überall positiv beeinflussen - am Boden, in der Luft oder auf See - und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft im Weltraum aufbauen. Am 30. Mai 2023 schloss Viasat die Übernahme von Inmarsat ab und führte die Teams, Technologien und Ressourcen der beiden Unternehmen zu einem neuen globalen Kommunikationspartner zusammen. Erfahren Sie mehr unter www.viasat.com, im Viasat News Room oder folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn, X oder YouTube.

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Viasat, Inc. Ansprechpartner:

Scott Goryl, Externe Kommunikation, scott.goryl@viasat.com

Peter Lopez, Investor Relations, IR@viasat.com

Über AEGEAN: AEGEAN und ihre Tochtergesellschaft Olympic Air beförderten im Jahr 2023 15,5 Millionen Passagiere und boten insgesamt 18,5 Millionen Sitzplätze an. Das nationale und internationale Streckennetz für das Jahr 2023 umfasste 180 Ziele in 49 Ländern mit 307 Routen von den 10 Basen des Unternehmens in Griechenland und im Ausland, mit einer Flotte von 76 Flugzeugen, darunter die brandneuen Airbus A320 und A321 neo. AEGEAN wurde bei den Skytrax World Airline Awards zum 12. Mal in Folge und zum 13. Mal in den letzten 14 Jahren als beste Regionalfluggesellschaft Europas ausgezeichnet. AEGEAN ist die führende griechische Fluggesellschaft, Mitglied der STAR ALLIANCE und eines der renommiertesten Unternehmen Griechenlands. Mit einer starken internationalen Präsenz wurde AEGEAN 1999 gegründet und konnte sich innerhalb von fast 25 Jahren als eine der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden regionalen Fluggesellschaften in der Luftfahrtbranche etablieren. AEGEAN ist seit 2007 an der Börse von Athen notiert und erzielte zuletzt einen Umsatz von über 1,3 Mrd. EUR.