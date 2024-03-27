Paramount+ ab April bei MagentaTV verfügbar

Die Deutsche Telekom setzt ihre „Best Aggregator Strategie“ für MagentaTV fort. Mit Paramount+ ist ab April ein weiterer großer Streaming-Dienst für Kunden buchbar, die hochklassige Serien- und Film-Unterhaltung Made in Hollywood genießen wollen. Zu den Premium-Inhalten von Paramount+ zählen unter anderem alle Serien und Filme der “Star Trek”-Franchise, die komplette “Yellowstone”-Serienwelt von Taylor Sheridan, alle Episoden der Kindererfolgsserie “PAW Patrol” sowie die “Mission: Impossible“ Filme mit Superstar Tom Cruise.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden jetzt auch Zugang zum reichhaltigen Content-Universum von Paramount+ bieten können. Unser Anspruch ist es, bei MagentaTV alle relevanten Anbieter unter unserem Dach zu vereinen und damit der beste Aggregator für alle Zielgruppen zu sein. Durch die Integration von Paramount+ sind wir diesem Ziel einen großen Schritt nähergekommen.“

Paramount+ ist sowohl in der monatlich kündbaren Variante als auch im zwölfmonatigen Abonnement im Angebot. Kunden, die sich für zwölf Monate Vertragsbindung entscheiden, bekommen die ersten drei Monate geschenkt. Der monatliche Grundpreis bei beiden Modellen beträgt 7,99 Euro. Gemäß der Best Aggregator-Strategie, ist der Dienst auf allen AndroidTV-Geräten der Telekom (MagentaTV One, MagentaTV Stick), im MagentaTV WebClient und der MagentaTV App auf iOS & Android mobile tiefenintegriert. Darüber hinaus ist die Paramount+ App grundsätzlich auf weiteren Empfangsgeräten (wie z.B. AppleTV, Amazon FireTV, allen gängigen Smart-TVs) verfügbar und kann dort mit der Paramount+ by Telekom Option genutzt werden.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

Über Paramount+

Paramount+ ist der globale Streaming-Service von Paramount und bietet eine Fülle von Premium-Unterhaltung für Zuschauer*innen aller Altersgruppen. International bietet Paramount+ eine umfangreiche Bibliothek von Original-Serien, Hit-Shows und beliebten Filmen aus allen Genres von weltbekannten Marken und Produktionsstudios, darunter SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures und der Smithsonian Channel™. Das Angebot ist derzeit in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, der Karibik, Lateinamerika, Österreich, der Schweiz, Südkorea und den Vereinigten Staaten verfügbar.

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