Road to Wacken: Metal-Musikmagazin MTL bei MagentaTV.

MagentaTV gibt Fans von Slayer, Iron Maiden oder Slipknot Grund zur Freude: Mit MTL (gesprochen: Metal) gibt es ab sofort ein Bewegtbild-Magazin, das sich mit der Musikrichtung Metal in all ihren Facetten und Spielarten befasst. Das Format setzt dabei unterschiedliche thematische Schwerpunkte wie beispielsweise Live-Auftritte oder die Geschichte angesagter Bands.

Als besonderes Highlight lassen die Macher des Wacken Open Air Moderator Tobi Wienke jeden Monat exklusiv für MTL einen Blick hinter die Kulissen des wichtigsten Metal-Festivals der Welt werfen. Darüber hinaus besprechen in der „Vinyl-Party“ Conny Schiffbauer vom Rock Hard, Marc Halupczok vom Metal Hammer und Ernie Fleetenkieker von Krachmucker.tv eine aktuelle Neuerscheinung und erleichtern so die Orientierung im Dschungel der Neuerscheinungen. Außerdem gibt Metal-Queen Doro Pesch in „Doros Depesche“ den Zuschauerinnen und Zuschauern in jeder Folge einen augenzwinkernden Rat mit auf den Weg. In der Auftaktfolge gewährt zudem Blind Guardian Sänger Hansi Kürsch erstmalig einen Einblick zu Orten, die für die frühe Bandgeschichte wichtig waren.

Wacken Open Air Mitgründer Holger Hübner: „Als Ehrengäste bei dem Format MTL dabei zu sein, freut uns sehr. Wir finden es großartig, dass MagentaTV dem Metal mit uns wieder zu mehr medialer Präsenz verhilft und gleichzeitig mit uns den Weg bis zum nächsten W:O:A beschreitet.“

Thomas Jensen, ebenfalls Mitgründer des Wacken Open Airs, ergänzt: „So können wir die Fans mit auf eine Reise voller Anekdoten und Hintergründe zu ihrer Lieblingsmusik und Leidenschaft nehmen, die dann Ende Juli zum Festival in Wacken ihren Höhepunkt findet.“

Produziert wird MTL von der Hamburger Produktionsfirma Streamwork Produktion. Die erste Folge von MTL ist ab sofort exklusiv bei MagentaTV und bei MagentaMusik auf Abruf verfügbar.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .