Telekom baut 102.000 Glasfaser-Anschlüsse.

Die Temperaturen steigen und damit zieht auch der Glasfaserausbau bei der Telekom wieder an. Im Februar ist die Zahl der Haushalte, die ab sofort einen reinen Glasfaser-Anschluss buchen können, um 102.000 gestiegen. Acht Millionen Haushalte können aktuell einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde buchen. 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz mindestens einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. Davon können über 30 Millionen Haushalte sogar einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr erhalten. Die Telekom betreibt in Deutschland ein Glasfasernetz, das über 750.000 Kilometer lang ist.

„Wir versorgen Deutschland mit einem schnellen und zukunftsfähigen Netz“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Unsere Infrastruktur bringt Menschen zusammen und eröffnet beruflich wie privat neue Perspektiven. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Gesellschaft in eine moderne, digitale Zukunft zu führen.“

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Die Anwendung, die im Festnetz der Telekom am meisten genutzt wurde, war im Februar YouTube. Die Videoplattform liegt vor den Streamingdiensten NetFlix, Amazon Prime Video, Disney Services und der Social App Instagram. Bei den Uploads liegt iCloud auf Platz eins, gefolgt von Microsoft Teams, Google APIs, Amazon Web Services und Discord.

Wichtig für Kunden

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss einen entsprechenden Tarif buchen. Wer sich für einen schnellen Anschluss interessiert, kann auf www.telekom.de/schneller recherchieren, ob sein Anschluss bereits von dem höheren Tempo profitiert. Oder er wendet sich an die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

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