Unlimited Tarif für Breitband-Geschäftskunden ohne Grundpreis bis Ende 2024

Die Telekom schenkt ihren Geschäftskunden den Grundpreis für den leistungsstärksten Mobilfunktarif: Wer einen Business- oder Geschäftskunden-Breitband-Tarif nutzt, kann ab sofort für das laufende Jahr 2024 einmalig den Unlimited Tarif „Business Mobil XL“ ohne Grundgebühr und ohne Bereitstellungspreis buchen. Der Tarif bietet mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit insbesondere Telefonie- und SMS-Flatrate (ausgenommen Sonder- und Servicerufnummern) sowie unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz der Telekom. „Dieses Angebot ist ideal für alle, die ihr Business voranbringen wollen, ohne sich Gedanken über begrenztes Datenvolumen zu machen“, sagt Torsten Brodt, Senior Vice President KMU bei der Deutschen Telekom. „Wir freuen uns, unsere Geschäftskunden noch besser unterstützen zu können, denn ihr Business ist auch unser Business.“

Ab dem 01.01.2025 haben Kund*innen dann die freie Tarifwahl. Wenn sie sich weiterhin für den Tarif „Business Mobil XL“ entscheiden, zahlen sie den regulären monatlichen Grundpreis von 73,91 € netto. Oder sie wechseln flexibel und kostenfrei in einen anderen Wunschtarif – wie zum Beispiel den Business Mobil S für 35,25 € netto. Bei der Auswahl der passenden Option berät die Deutsche Telekom persönlich in Shops oder bei Partnern vor Ort, an der Hotline oder im Live-Chat im Internet.

Ideal für kleine Unternehmen – 50 Prozent Rabatt auf Zusatzkarten

Die Zusatzkarte (Business Card) ist die perfekte Möglichkeit für Unternehmen, auch ihre Mitarbeitenden mit einem Mobilfunkvertrag auszustatten. Egal ob selbstständig, Start-up, kleines oder mittleres Unternehmen. Für bis zu fünf Zusatzkarten bietet die Telekom ihren Geschäftskunden jetzt einen Rabatt von 50 Prozent an. So gibt es die Business Card S mit 10 GB Datenvolumen schon ab 17,63 € netto. Die Zusatzkarten haben eine Laufzeit von 24 Monaten.

Ausgewählte Smartphones zum Sonderpreis

Wer ein Gerät dazubuchen möchte, erhält Sonderpreise auf Smartphones wie das Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 oder Google Pixel 8.

Auch Geschäftskund*innen, die noch keinen Breitband-Tarif nutzen, können diesen schnell und unkompliziert buchen und im Anschluss vom Unlimited-Angebot profitieren. Weitere Informationen zu den Tarifen erhalten sie hier .

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