Studie: Telekom punktet mit bestem Mobilfunk-Netz für Geschäftskunden

Beim diesjährigen connect professional Kundenbarometer B2B Mobilfunk fährt die Telekom mit ihren Angeboten für Geschäftskunden im besten Netz einen dreifachen Sieg nach Hause. Die vom Fachmagazin connect professional befragten Geschäftskunden küren die Deutsche Telekom zum Sieger in drei von vier Kategorien: Marke/Anbieter, Netz und App.

Unschlagbar bei Netzqualität

In der Kategorie Netz kommt erneut keiner an der Telekom vorbei. Besonders bei Gesprächsqualität und Stabilität hat die Telekom die Nase vorn. Auch die neu abgefragten Netz-Aspekte Bahnstrecke, Autobahn, Flughafen und Bahnhof kann die Telekom für sich gewinnen.

„Erstklassige Mobilfunk-Dienste sind für Geschäftskunden besonders im Zeitalter der künstlichen Intelligenz elementar. Sie ermöglichen eine zuverlässige Kommunikation, nahtlose Konnektivität und Zugang zu geschäftskritischen Anwendungen,“ sagt Klaus Werner, verantwortlich für den Bereich Geschäftskunden der Telekom Deutschland. „Sie unterstützen mobile KI-gestützte Systeme, Vernetzung von mobilen Robotern, Remote-Arbeit, Kundenkommunikation und Geschäftstransaktionen in Echtzeit. Das ist für den Erfolg moderner Unternehmen unerlässlich.“

Weiterempfehlung sticht hervor

In der Kategorie Marke/Anbieter geht es um Kriterien wie Image, Preis/Leistung, Kundentreue, Nachhaltigkeit und Weiterempfehlungsrate. Die Telekom holt sich in dieser Kategorie den Gesamtsieg und sticht besonders hervor in der Unterkategorie „Weiterempfehlung“.

Sieger: MeinMagenta-App

In der Kategorie App wurde unter anderem Funktionsumfang der Service-App, die Handhabung oder auch das Sicherheitsempfinden bewertet. Auch hier holt sich die Telekom mit ihrer MeinMagenta-App den Gesamtsieg. Sie liegt in den Einzelaspekten bei so gut wie allen Anbietern vorne. Sehr gute Bewertungen bekommt die Telekom-App vor allem beim Funktionsumfang und der Sicherheit.

Die ausführlichen Ergebnisse der Kundenbefragung erscheinen in der Ausgabe 3/24 der Zeitschrift connect professional am 15. März 2024.

Zur Studie Connect Kundenbarometer B2B 2024

Die Ergebnisse der Studie gehen zurück auf die jährliche connect professional Kundenbefragung B2B, die in Zusammenarbeit mit dem verlagseigenen Institut für Technikthemen (FiFT) durchgeführt. Insgesamt 2.121 Firmenbeschäftigte und Selbständige wurden im Zeitraum Januar/Februar 2024 zu ihren persönlichen Erfahrungen befragt.

Damit die Ergebnisse der Umfrage möglichst neutral bewertet werden können, verwendet das Institut den WPS (WEKA Promoter Score). Dieser ermittelt die Kundenzufriedenheit auf Basis von fünfstufigen Noten zwischen sehr gut und sehr schlecht. Demnach führen 100 Prozent zufriedene Kunden zu einem WPS von 200, 100 Prozent Unzufriedene zu einem WPS von minus 200.

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