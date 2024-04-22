Kettelerschule gewinnt Finale der Baskets@School Grundschul-Liga im Telekom Dome

Die Kettelerschule aus Bonn hat das große Finale der Baskets Grundschul-Liga 2024 gewonnen. Im Telekom Dome Bonn setzte sie sich bei ihrer Final-Premiere am Sonntag, 21. April, vor begeistertem Publikum im Endspiel nach einer zu Beginn ausgeglichenen Begegnung am Ende eindrucksvoll mit 31:15 gegen die GGS Meckenheim Merl durch. Den dritten Platz belegte die GGS Troisdorf Sieglar, die die Nikolausschule aus Bonn besiegte. Die drei besten Schulen des Finalturniers erhielten Preisgelder und Sachpreise. Die siegreiche Kettelerschule nahm nicht nur den Pokal mit nach Hause, sondern darf sich auch auf einen exklusiven Spieltagbesuch bei einem Heimspiel der Telekom Baskets inklusive Blick hinter die Kulissen freuen.

Mark Winter, Leiter Basketball AG der siegreichen Kettelerschule: „Traumhaft. Wir sind heute hierhin gekommen, um einfach einen schönen Basketballtag zu erleben. Wenn dann neben dem Sport und dem Spaß am Spiel noch der Erfolg dazukommt, ist das natürlich großartig. Da habe ich heute Morgen noch nicht mit gerechnet, aber die Jungs haben im Finale zur richtigen Zeit ihr bestes Spiel gespielt. “

Unterstützung durch Baskets Maskottchen „Bonni“

Die Finalrunde im Telekom Dome bildete den Abschluss der Baskets Grundschul-Liga 2023/2024. Die acht Final-Schulen hatten sich nach ausgiebigen Trainingsphasen und einer Gruppenphase für das Finalturnier qualifiziert. In einer Vorrunde im Ausbildungszentrum der Telekom Baskets am Vormittag wurden dann zunächst die Spielpaarungen für das Finale am Nachmittag auf dem Parkett der Profis ermittelt. Dabei waren neben den Finalisten in den Spielen um Platz eins und drei die Adelheidisschule, die KGS Schlossbachschule, die KGS Am Domhof und die KGS Meckenheim. Den Schulen zur Seite standen beim Finaltag als Special Coaches die Telekom Baskets-Profis Harald Frey, Sam Griesel, Leon Bulić, Till Pape, Brian Fobbs, Benedikt Turudic, Thomas Kennedy und Lars Thiemann. Mit dabei im Dome waren neben den Schüler*innen und Profis auch zahlreiche Fans und Familien, Telekom Baskets Maskottchen „Bonni“ und das Baskets Junior-Danceteam.

Telekom Sport- und Sponsoring-Chef Henning Stiegenroth betonte im Telekom Dome: „Wir sind stolz darauf, dass wir auch in diesem Jahr noch mehr Kinder und Schulen für die Grundschul-Liga begeistern konnten. Damit hoffen wir, nicht nur den Kindern einen tollen Tag beschert zu haben, sondern auch einen Beitrag zur Nachwuchsförderung geleistet zu haben. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Saison - mit hoffentlich noch mehr Kindern und Schulen bei unserem Baskets@School-Projekt mit Grundschul-Challenge, -Liga und Sportstunden."

Auch Bürgermeisterin Ursula Sautter zeigte sich am Finaltag im Telekom Dome begeistert vom Projekt: „Ziel des Projektes ist es, euch alle für die Bewegung und das gemeinsame Sportreiben zu begeistern - und ich glaube, dass das gelungen ist. Die Baskets@School-Veranstaltungen fördern soziale und koordinative Fähigkeiten sowie Teamgeist und Gesundheit und sie zeigen, wie viel Spaß Basketball machen kann.“

Daniel Severos, Geschäftsführer Bonn/Rhein-Sieg BARMER, die seit dieser Saison den Wettbewerb Baskets@School unterstützt, freut sich vor Ort über den Ansatz des Projektes: „Für uns ist die Präventionsarbeit gerade für die Kinderförderung ein wesentliches Element einer Krankenkasse. Seit diesem Jahr sind wir Partner des Projektes. Wir freuen uns besonders darüber, weil wir es schaffen, so viele Kinder in Bewegung zu bekommen und am Finaltag dabei zu sein. Wir begleiten als BARMER viele solcher Projekte, gerade auch hier in Bonn.“

Spaß am Basketball fördern

Eine Reihe der Teilnehmer von Baskets@School haben inzwischen sogar den Sprung in die Telekom Baskets Jugendmannschaften geschafft. Simon Vogel, Projektleiter Baskets@School-Projekt bei den Telekom Baskets: „Das Projekt ist mit seiner Förderung von Spaß am Basketball eine tolle Grundlage dafür, auch das eine oder andere Talent zu entdecken und an den Verein heranführen zu können.“

Das Projekt Baskets@School der Deutschen Telekom, Telekom Baskets Bonn und der Stadt Bonn hat seit 2017 bereits rund 360 Schulen mit etwa 8000 Schüler*innen begeistert und verzeichnet mit 36 Schulen aus Bonn und Umgebung in der Baskets Grundschul-Challenge für erste und zweite Klassen sowie 31 Schulen in der Baskets Grundschul-Liga für dritte und vierte Klassen einen neuen Teilnehmerrekord. Zudem nehmen im Rahmen von Baskets@School vier Schulen mit rund 100 Schülerinnen und Schülern der fünften bis zehnten Klasse an einer Baskets Sportstunde teil.

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