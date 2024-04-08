Neuer WhatsApp-Kanal „Telekom Netzausbau" gestartet

Netz-News via Messenger: Die Deutsche Telekom erweitert ihr Kommunikations-Angebot und informiert ab sofort über einen eigenen WhatsApp-Kanal . Unter dem Namen „Telekom Netzausbau“ dreht sich auf dem neuen Kanal alles um den bundesweiten Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Ziel ist es, über den beliebten Messaging-Dienst schnell und direkt über Entwicklungen im Netz der Telekom zu berichten. Ob Kundinnen und Kunden, Medienschaffende, Technik-Fans oder Mitarbeitende: Mit dem neuen Kanal erhalten Interessierte regelmäßig Updates sowie Wissenswertes und Geschichten rund ums Netz der Telekom direkt aufs Smartphone. Die Deutsche Telekom ist das erste Telekommunikationsunternehmen in Deutschland, das die neue WhatsApp-Funktion nutzt.

„Das Interesse an Neuigkeiten und Entwicklungen zum Thema Netzausbau ist sehr groß. Mit dem WhatsApp-Kanal ‚Telekom Netzausbau‘ nutzen wir einen neuen Weg, um noch einfacher und gezielter Inhalte und Informationen hierzu bereitzustellen“, sagt Philipp Schindera, Leiter Unternehmenskommunikation der Deutschen Telekom. „Auf dem neuen WhatsApp-Kanal werden wir nicht nur Meldungen zum Fortschritt des Netzausbaus teilen, sondern auch Einblicke hinter die Kulissen der Technik und in die Arbeit der Menschen geben, die hinter Deutschlands größtem und besten Netz stehen. Denn das Netz der Telekom steht nie still. Es wächst, wird moderner und leistungsfähiger – Tag für Tag. Es verbindet Menschen und steckt voll mit Geschichten.“

Was tut die Telekom, um den Glasfaser-Ausbau noch weiter zu beschleunigen? Was ist die neueste Entwicklung in Sachen 5G? Welchen neuen Geschwindigkeits-Rekord hat die Telekom geknackt? Oder: Wie viele Mobilfunk-Daten haben die Kundinnen und Kunden beim letzten Großevent im Netz der Telekom verbraucht? Antworten und Inhalte zu Fragen wie diesen gibt es ab sofort auf dem neuen Kanal des Netzbetreibers. Auch dabei: Kurzvideos, kuriose Fakten und Hinweise auf neuste Videos und Podcasts zu Netz-Themen.

Jetzt WhatsApp-Kanal folgen

Um zum neuen Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, müssen WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App unten rechts über den Reiter "Aktuelles“ suchen und abonnieren. Alternativ gelangt man auch über diesen Link zum Kanal. Ein Tipp: Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte im Kanal oben rechts die Glocke aktivieren. So erhalten Nutzer*innen bei jeder neuen Nachricht direkt einen Hinweis auf dem Smartphone.

Die Deutsche Telekom auf WhatsApp

Die Telekom betreibt einen weiteren WhatsApp-Kanal mit Fokus auf Neuigkeiten zu Produkten, Aktionen und Service-Themen. Dieser ist unter dem Namen „Deutsche Telekom“ oder unter diesem Link zu finden. Schon seit 2020 bietet die Telekom außerdem den am meisten genutzten Messenger-Dienst in Deutschland als Kontakt-Möglichkeit für Service-Anliegen an: Unter der Nummer 0151 42227878 können Kundinnen und Kunden jederzeit und an jedem Ort zeitversetzt mit den Service-Mitarbeitenden der Telekom via Messenger kommunizieren.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil