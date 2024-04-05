T-Systems gewinnt größten Auftrag in Dänemark

Der dänische IT-Spezialist für den öffentlichen Sektor und moderne Gesellschaften KMD hat T-Systems mit dem Betrieb seiner Mainframe-Infrastruktur beauftragt. Die Infrastruktur ist eine hochleistungsfähige und hochgradig skalierbare IT-Umgebung, die für geschäftskritische Anwendungen und Datenverarbeitung optimiert ist. Beginnend in der ersten Jahreshälfte 2025 übernimmt T-Systems die Verantwortung für den Betrieb. Der Vertrag hat eine Laufzeit von sieben Jahren, mit der Möglichkeit zur Verlängerung. Zum Vertragsvolumen machten beide Unternehmen keine Angaben.

Die Partnerschaft mit KMD hat auch strategische Bedeutung. Als führender IT-Dienstleister in der Digitalisierung der dänischen Gesellschaft, die als eine der weltweit modernsten und fortschrittlichsten im öffentlichen Sektor gilt, hat KMD langjährige Erfahrung mit Regierungstechnologien (GovTech). Dies bietet Potentiale für innovative Lösungen für den öffentlichen Sektor in Deutschland.

Historischer Deal in den Nordics

KMD fokussiert sich zukünftig auf seine Kernkompetenzen in der Entwicklung und Bereitstellung branchenspezifischer Software und Dienstleistungen. Um Kundinnen und Kunden zuverlässige, hochwertige Services zu gewährleisten, arbeitet das Unternehmen mit spezialisierten Dienstleistern zusammen. „Unseren Geschäftskunden wird Qualität, Stabilität und Sicherheit immer wichtiger. Genau das möchten wir auch KMD bieten, damit sie ihr volles Potential entfalten und die Digitalisierung des dänischen öffentlichen Sektors weiter vorantreiben können. Dieser Deal ist der bisher größte für T-Systems in Dänemark und unterstreicht unser Engagement in den Nordics. Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen,“ sagt Ferri Abolhassan, CEO von T-Systems und Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom.

"Es war für uns von großer Bedeutung, dass unsere Mainframe-Umgebung auch in Zukunft in sicheren Händen sein wird. Gleichzeitig ist es entscheidend, dass unsere Lieferanten starke Werte haben, die unseren entsprechen - mit einem Fokus auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit. In T-Systems haben wir einen starken, europäischen Partner gefunden, der eine solide Basis hat, um nachhaltige und stabile End-to-End-Dienstleistungen zu bieten", sagt Per Johansson, CEO von KMD.

Stetige Nachfrage nach Mainframe-Dienstleistungen

T-Systems sieht eine robuste Nachfrage nach Mainframe-Dienstleistungen und -Kompetenzen auf dem Markt. Der Mainframe bleibt für viele Kundinnen und Kunden eine bedeutende Plattform für das Hosting von geschäftskritischen Anwendungen. Daher investiert T-Systems in die Mainframe-Lieferkapazität und positioniert sich als strategischer Geschäftspartner mit End-to-End-Mainframe-Dienstleistungen einschließlich Mainframe-Hosting, Transformation und Modernisierung.

Über KMD

KMD ist ein IT-Software- und Dienstleistungsanbieter und hat über Jahrzehnte hinweg die Digitalisierung des dänischen öffentlichen Sektors angeführt. Der dänische IT-Anbieter beschäftigt heute ungefähr 3.000 Mitarbeitende in fünf Ländern, die mehr als 1.700 private und öffentliche Kunden weltweit bedienen. Im Jahr 2019 wurde KMD Teil der NEC-Gruppe. Die NEC Corporation ist ein führendes Unternehmen in der Integration von IT- und Netzwerktechnologien mit mehr als 120-jähriger Geschichte. KMD und NEC zielen darauf ab, weltweit modernste Lösungen für die digitale Transformation im öffentlichen Sektor bereitzustellen, indem sie ihre Technologien und Expertise in diesem Bereich nutzen.

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