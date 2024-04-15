Telekom Travel & Surf – Weltweit mehr Datenvolumen ohne Mehrkosten 

Die Telekom wertet ihre Travel & Surf Pässe für das mobile Surfen außerhalb der EU auf. Das bedeutet: Mehr Datenvolumen und längere Laufzeiten ohne Mehrkosten. Von Australien bis zu den Osterinseln, ob entspannt unter Palmen auf den Malediven oder aktiv auf den Spuren der Inka in Peru - Kundinnen und Kunden der Telekom gehen auch an entlegenen Orten sorgenfrei mobil ins Netz. So wird zum Beispiel aus dem WeekPass L mit einer Woche Laufzeit der 2-WeekPass. Bei einem unveränderten Preis von 29,95 Euro verdoppelt sich bei Reisen in die Länder der Ländergruppe 3 das Datenvolumen auf 3 GB. Reisende in Staaten der Ländergruppe 2, beispielsweise in den USA, der Türkei oder Kanada, nutzen bei Buchung des 2-WeekPass 4 GB Datenvolumen.

Die speziellen Länderpässe zum mobilen Surfen hatte die Telekom bereits aufgewertet und bietet diese in mittlerweile 48 Ländern an. Ob Jamaika, Dominikanische Republik, Mauritius, Seychellen, oder Tansania: für viele Traumziele sind Länderpässe für sieben Tage oder 28 Tage mit extra viel Datenvolumen buchbar. Besonders beliebt sind die USA sowie die Türkei. Amerika-Urlauber erhalten für sieben Tage 14 GB Datenvolumen für 29,95 Euro und für 28 Tage insgesamt 36 GB Datenvolumen für 49,95 Euro. Türkei-Reisende können zwischen 14 GB für sieben Tage und 30 GB für 28 Tage wählen.

Einfache Buchung bei Ankunft im Reiseland

Die Travel & Surf Datenpässe sind nur im jeweiligen Land buchbar, entweder unter pass.telekom.de oder per SMS. Eine Vorab-Buchung von zu Hause ist nicht möglich. Sobald das Inklusivvolumen verbraucht ist, lässt sich ein neuer Datenpass buchen und weiter entspannt im Urlaubsort whatsappen, surfen und streamen. Da, wo möglich, natürlich auch immer im neuen 5G-Netz.

Gut zu wissen: Bei der Telekom gibt es in den MagentaMobil Tarifen keine unerwarteten Kosten beim Datenroaming. Aktivitäten im Hintergrund, wie beispielsweise App-Aktualisierungen, sind nicht möglich. Sie können ihr Datenroaming immer aktiviert lassen und zahlen erst nach Buchung genau den Betrag des gebuchten Passes. Nach Verbrauch des Datenvolumens wird die Internetverbindung automatisch beendet.

Wer im Urlaubsland zusätzlich telefonieren möchte, dem stehen die Travel Mobil Optionen zu Verfügung. Mit Travel Mobil Basic ist die Grundversorgung auf jeden Fall gesichert!

Einfacher und günstiger geht es kaum. Weitere Informationen und nützliche Tipps etwa zu Schiffsreisen, Roaming-Einstellungen auf dem Handy oder WLAN-Call finden Sie hier:

www.telekom.de/roaming

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming/travel-surf

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming/travel-mobil-optionen

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