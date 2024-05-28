Christian Loefert wird neuer Marketing-Chef von T-Systems

Dr. Christian Loefert wird zum 1. September 2024 neuer Marketing-Chef der Telekom-Großkundensparte T-Systems. Aktuell ist er für die Marketingkommunikation und Mobilfunk-Endgeräte bei der Telekom Deutschland verantwortlich. Er tritt die Nachfolge von Jussi Wacklin an, der auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlässt. In seiner neuen Funktion berichtet Loefert an Urs M. Krämer, Geschäftsführer Commercial T-Systems.

Jussi Wacklin, seit 2022 für das Marketing von T-Systems verantwortlich, verlässt das Unternehmen zum 31. Mai 2024 auf eigenen Wunsch. „Ich danke Jussi für die geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren und wünsche ihm für die berufliche und private Zukunft alles Gute“, sagt Urs M. Krämer.

Top-Marketing-Manager mit „Magenta im Blut“

Die Verantwortung für das globale Marketing von T-Systems übernimmt zum 1. September Christian Loefert. „Christian hat bei der Telekom Deutschland ausgezeichnete Arbeit geleistet. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn für T-Systems gewinnen konnten. Er ist ein erfahrener Top-Marketing-Manager mit Magenta im Blut. Darüber hinaus hat er umfangreiche Erfahrung in der Vertriebs- und Geschäftssteuerung. Ich bin überzeugt, dass unsere Marketingaktivitäten und unser Geschäft von seiner ganzheitlichen Kundensicht profitieren werden“, betont Krämer.

Loefert freut sich auf seinen Start beim ICT-Dienstleister: „T-Systems hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich gewandelt und ist zurück auf dem Wachstumspfad“, sagt er. „Es reizt mich sehr, das Management-Team um Ferri Abolhassan dabei zu unterstützen, diesen Trend durch ein erfolgreiches Marketing zu verstetigen – und das in einem internationalen Umfeld aus über 20 Märkten.“

Loefert ist seit 2008 bei der Telekom

Loefert ist bereits seit 2008 im Telekom-Konzern: Zunächst übernahm der promovierte Wirtschaftswissenschaftler den Bereich Strategie, Expansion und Projekte bei der Telekom Shop Vertriebsgesellschaft. Anschließend leitete er das Franchisenetz der Telekom mit rund 200 Filialen. Danach war er für das Channel Management und Business Steering im Privatkundensegment der Telekom Deutschland verantwortlich, bevor er dort 2019 Marketing-Chef wurde.

In dieser Zeit steuerte er das Wachstum des Privatkundenvertriebs über alle Produkte hinweg, spielte eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen organisatorischen Transformation im Privatkundensegment und entwickelte preisgekrönte Werbekampagnen. Bevor er zur Deutschen Telekom kam, war Loefert als Unternehmensberater für McKinsey tätig und leitete zwei Jahre die Unternehmensentwicklung der Heinrich Heine GmbH.

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