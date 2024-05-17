Ergebnis in den Tarifverhandlungen von Deutscher Telekom und ver.di

In der vierten Runde wurden nach fünftägigen intensiven Verhandlungen die Tarifverhandlungen für einen Großteil der Beschäftigten in Deutschland beendet. Das Ergebnis gilt für rund 58.000 Telekom-Mitarbeitende, Auszubildende und Dual Studierende.

Die Einigung bedeutet für die Beschäftigten ein erhebliches Plus :

Eine prozentuale Tariflohnerhöhung von 6,0 Prozent ab dem 01.10.2024.

Zusätzlich erhöht sich das Entgelt ab dem 01.08.2025 um 190 Euro pro Monat .

Dazu kommt eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.550 Euro im Juli 2024.

Azubis und Dual Studierende erhalten zu den gleichen Zeitpunkten 95 Euro pro Monat mehr und 6 Prozent Vergütungserhöhung sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 775 Euro.

„Wir haben in der vergangenen Nacht nach sehr hartem Ringen mit dem höchsten Verhandlungsergebnis der Unternehmensgeschichte für unsere Mitarbeitenden eine Einigung erzielt“, sagt Birgit Bohle, Vorständin für Personal und Recht der Telekom. „Das Ergebnis ist schmerzhaft, aber wir haben uns dazu durchgerungen, um Dauerstreiks auf dem Rücken unserer Kunden zu verhindern.“

Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 24 Monate betragen.

Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung weiterer ver.di Gremien.

Die Verhandlungen gelten für: Deutsche Telekom AG (DTAG), Telekom Deutschland GmbH (TDG), Deutsche Telekom Service GmbH (DTS), Deutsche Telekom Technik GmbH (DT Technik), Deutsche Telekom Außendienst GmbH (DTA), Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH (DT GK), Deutsche Telekom Individual Solutions & Products GmbH (DT ISP), Deutsche Telekom IoT GmbH (DT IoT), Deutsche Telekom MMS GmbH (DT MMS), Deutsche Telekom Security GmbH (DT Security), DeTeFleetServices GmbH (DeTeFleet), Deutsche Telekom IT GmbH (DT IT), BUYIN GmbH (BUYIN), PASM GmbH, Comfortcharge GmbH, Deutsche Telekom Tiefbau GmbH

Für die Telekom Shops und Shared Services soll das Ergebnis zeitversetzt nach Ablauf des jeweiligen Unternehmenstarifvertrags umgesetzt werden.

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