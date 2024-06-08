Telekom: 8,6 Millionen Haushalte können einen Glasfaser-Tarif buchen

Im Mai ist die Zahl der Haushalte, die ab sofort einen reinen Glasfaser-Anschluss buchen können, um 194.000 gestiegen. Damit liegt die Zahl der Haushalte, die aktuell einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) buchen können, bei 8,6 Millionen. Über 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz mindestens einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde oder mehr buchen. Davon können über 30 Millionen Haushalte sogar einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr erhalten. Die Telekom betreibt in Deutschland ein Glasfasernetz, das über 750.000 Kilometer lang ist.

„Wir versorgen Deutschland mit einem schnellen und zukunftsfähigen Netz“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Unsere Infrastruktur bringt Menschen zusammen und eröffnet beruflich wie privat neue Perspektiven. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Gesellschaft in eine moderne, digitale Zukunft zu führen.“

Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz

Die Anwendung, die im Festnetz der Telekom am meisten genutzt wurde, war im Mai YouTube. Die Videoplattform liegt vor den Streamingdiensten Netflix und Amazon Prime Video. Die Social App Instagram bleibt auf Platz vier, gefolgt von Tiktok auf Platz fünf. Bei den Uploads zieht Google APIs an iCloud vorbei. Auf Platz drei ist Microsoft Teams. Discord steigt auf Platz vier. Amazon Web Services rutscht auf Platz fünf.

Wichtig für Kunden

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss einen entsprechenden Tarif buchen. Wer sich für einen schnellen Anschluss interessiert, kann auf www.telekom.de/glasfaser recherchieren, ob sein Anschluss bereits von dem höheren Tempo profitiert. Oder er wendet sich an die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert ab sofort über einen eigenen WhatsApp-Kanal zum bundesweiten Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten sowie Einblicke hinter die Kulissen von Deutschlands größtem und bestem Netz direkt aufs Smartphone. Um zum neuen Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, müssen WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter "Aktuelles“ suchen und abonnieren. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, sollte im Kanal außerdem die Glocke aktivieren.

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