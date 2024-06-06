Deutsche Telekom und Mitel bündeln ihre Kräfte im B2B-Partnergeschäft

Die Deutsche Telekom und Mitel gehen einen weiteren Schritt in ihrer Partnerschaft und bündeln ihre Kräfte im B2B Partnerchannel: Gemeinsam bieten beide Unternehmen „Unify X powered by Telekom“ an, ein Paket-Angebot, das die cloudbasierte Kommunikations- und Kollaborationslösung von Mitel mit Breitbandprodukten der Telekom kombiniert.

Telefonanlagen aus dem Netz, sogenannte Hosted oder Cloud PBX, verzeichnen in Europa jedes Jahr hohe Wachstumsraten. Unternehmen schätzen die damit ermöglichte Flexibilität und die kostengünstige Anbindung von Beschäftigen, auch aus dem Homeoffice. „Frost & Sullivan schätzt, dass bis Ende 2027 92 Prozent der Unternehmen in Europa den Einsatz von Cloud-, Hybrid- und mobilen PBX-Lösungen planen“, sagte Analystin Elka Popova, VP of Connected Work Research bei Frost & Sullivan.

Die Flexibilität der virtuellen Telefonanlage nutzen

So lassen sich beispielsweise Mobilfunknummern und Anschlüsse im Homeoffice einfach in die virtuellen Anlagen integrieren. Beschäftigte telefonieren ortsungebunden zu gewohnten Bedingungen. Im Fall von Unternehmenswachstum können Standorte unkompliziert ergänzt werden oder die Zahl der Anschlüsse einfach mitwachsen. Auch Unternehmen, die bereits Unify-Telefonanlagen nutzen, können schnell und einfach auf die neue, cloudbasierte Anlage wechseln – ohne aufwendige Migrationsprojekte. Zudem sind den Beschäftigten die grundlegenden Funktionen schon bekannt.

Qualifizierung und Support für individuelle Beratung der Unternehmen

Die gemeinsamen Aktivitäten begleiten Telekom und Mitel mit umfangreichen Support-Maßnahmen, wie Vertriebsqualifikationen, technischen Schulungen oder auch Unterstützung bei der Erstellung und Konzeptionierung von Angeboten.

DACH-Chef Christian Jessel von Mitel ist überzeugt: „Dieser neue Schritt stärkt die starke Beziehung zwischen der Deutschen Telekom und Mitel. Indem wir Unify X powered by Telekom der Channel-Community zur Verfügung stellen, erweitern wir unsere gemeinsame Marktreichweite über den Vertrieb der Reseller und ermöglichen es mehr Kunden und Partnern, von einer UC-Lösung zu profitieren, die sich bereits als erfolgreich und relevant auf dem Markt erwiesen hat.“

Michael Müller-Berg, verantwortlich für das B2B Partnergeschäft der Telekom Deutschland, ergänzt: „Mit diesen beiden starken Marken können sich Partner und Geschäftskunden auf zukunftssichere virtuelle Telefonanlagen – gepaart mit einem hervorragenden Netzwerk und erstklassigem Service – verlassen.“

Über Mitel

Als ein globaler Marktführer für Unternehmens-Kommunikationslösungen ermöglicht Mitel mehr als 2 Milliarden Verbindungen täglich. Mitel unterstützt Unternehmen in der Kommunikation und Zusammenarbeit mit ihren Kunden und hilft ihnen dabei, innovative Dienstleistungen anzubieten. Unsere Innovations- und Kommunikationsexperten kümmern sich um Nutzer in über 100 Ländern.

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