Digital X 2024 in Köln: Impulse für Europas Digitale Agenda

Am 18. und 19. September kehrt die Weltausstellung der Digitalisierung nach Köln zurück: Dabei verwandelt das prämierte Event-Konzept die Innenstadt der Rheinmetropole erneut in ein Zukunftslabor für das digitale Europa. Mehr als 300 Partner stellen in über 100 Brandhouses die Innovationen von Morgen zur Schau. Neu ist in diesem Jahr der zusätzliche Kongresstag: Zum Auftakt kommen am 17. September rund 400 hochrangige Unternehmer, Politiker und Wissenschaftler zum Digital X Summit zusammen, der für Impulse in der Digitalen Agenda für Europa sorgen soll. „Ready for impact“ lautet das diesjährige Motto.

Digital X Summit am 17. September: Ready for impact

Als größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative hat die Digital X das Ziel, Digitalisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft voranzutreiben. Die Veranstaltung verbindet hierfür Großunternehmen, Mittelstand, Start-Ups, Politik, Visionäre und führende Experten in einer gemeinsamen Community. Der Digital X Summit unterstreicht dieses Ziel für den Standort Europa und bietet 400 Teilnehmenden in diesem Jahr erstmals ein exklusives Zukunftsforum entlang der drei Themenfelder Künstliche Intelligenz, Digitale Kompetenz und Digitale Souveränität: Mit dem Aufbau digitaler Kompetenzen wird die Möglichkeit geschaffen, künstliche Intelligenz aktiv als Werkzeug für die digitale Transformation zu nutzen. Gleichzeitig muss diese Infrastruktur vor Kontrolle, Abhängigkeiten und Angriffen von außen geschützt sein. Digitale Souveränität wird so zum Fundament des digitalen Wandels. Neben Impulsvorträgen bietet der Digital X Summit interaktive Talk-Runden für einen intensiven Austausch. „Das Motto „ready for impact“ haben wir bewusst gewählt. Über Zukunftsvisionen zu sprechen ist gut, jetzt gilt es anzupacken. Das Momentum für Transformation ist da, wir wollen es nutzen und Optimismus für ein digitales Europa verbreiten. Mit der Digital X Initiative wollen wir Mut machen, die digitale Zukunft gemeinsam anzugehen und deutliche Wirkung zu erzielen“, sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland.

Starker Partner: Kölnmesse öffnet Türen

Veranstaltungsort des Digital X Summit wird das neue Conference- und Exhibition Center Confex auf dem Kölner Messegelände sein. Der technisch und in Sachen Nachhaltigkeit zukunftsweisende Neubau schafft neue Möglichkeiten für innovative Veranstaltungsformate in der Region. Herzstück des insgesamt 20.500 Quadratmeter großen Gebäudes ist die dreifach teilbare Confex Hall mit Platz für bis zu 4.300 Personen. „Die Kooperation der DMEXCO mit der Digital X unterstreicht unsere gemeinsame Vision, Innovation und Transformation zu fördern. Sie festigt unseren Anspruch als digitaler Hotspot Europas. Köln begrüßt die Zukunft und bietet ihr eine hervorragende zentrale Lage, eine exzellente Infrastruktur, etwa mit unserem neuen Confex", sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH.

Digital X: Digitales Quartett kuratiert Megatrends und Ticket-Kooperation mit DMEXCO

Heimat findet die Digital X 2024 am 18. und 19. September in den vertrauten Kölner Vierteln: Im Mediapark, Friesenviertel, Belgischen Viertel und dem Stadtgarten. Mehr als 300 Partner machen in über 100 Brandhouses mit hochkarätigen Speakern und Masterclasses praxisnah erlebbar, welchen nachhaltigen Einfluss die Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft hat. Struktur dafür geben die Megatrends Connected Business, Zukunft der Arbeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit & Verantwortung. Erstmals kuratieren vier ausgewiesene Expert*innen die vier Megatrend-Bühnen. So wird Eckart von Hirschhausen zum Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung begrüßen, Steffi Burkart begleitet den Megatrend Zukunft der Arbeit, Daniel Domscheit-Berg kümmert sich um den Aspekt Sicherheit und Maja Brankovic ist Expertin für Connected Business.

Auch in diesem Jahr wird es dazu wieder eine Ticket-Kooperation mit der parallel stattfindenden DMEXCO geben. So wird es den Besucher*innen des jeweiligen Events ermöglicht, beide Veranstaltungen zu besuchen.

Besuchen Sie uns auf der Digital X 2024 Die Digital X kommt am 18. und 19. September 2024 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Brandhouses und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2024 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – in den Bereichen Zukunft der Arbeit, Connected Business, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

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