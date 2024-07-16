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Mehr Sicherheit für die öffentliche Verwaltung: Telekom SAP® Plattform BSI-zertifiziert

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  • Cloudbasierte Telekom SAP Plattform erhält BSI-Zertifizierung nach ISO27001 auf Basis von IT-Grundschutz 
  • Speziell für Sicherheitsanforderungen des öffentlichen Sektors
  • Datenhaltung ausschließlich in Deutschland
Mehr Sicherheit für die öffentliche Verwaltung: Telekom SAP® Plattform BSI-zertifiziert
Cloudbasierte Telekom SAP Plattform erhält BSI-Zertifizierung nach ISO27001 auf Basis von IT-Grundschutz

Höchste Sicherheit für die öffentliche Hand: Die Telekom SAP® Plattform hat die Zertifizierung nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz erhalten. Die Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestätigt, dass die Plattform höchsten Sicherheitsstandards entspricht und geschäftsrelevante Informationen und sensible Daten wirksam schützt. Denn egal, ob es um personenbezogene Daten von Bürgerinnen und Bürgern, IT-Systeme von Sicherheitsbehörden oder sensible Daten von Finanzverwaltungen geht – die Ansprüche an die Datensicherheit sind im Public Sektor zu Recht sehr hoch. Die Plattform nutzt die Future Cloud Infrastructure (FCI) in den Zwillings-Rechenzentren in Magdeburg und dem nahen Biere. Die Datenhaltung findet damit ausschließlich in Deutschland statt.

Effizienz und Skalierbarkeit

Die Telekom SAP Plattform zeichnet sich durch ihre Flexibilität und Skalierbarkeit aus. Öffentliche Verwaltungen können je nach Bedarf die Anzahl der SAP-Systeme und den Leistungsumfang anpassen. So können IT-Infrastrukturen mit den jeweiligen Anforderungen Schritt halten und Ressourcen effizient genutzt werden.

Strenge Zertifizierungsmaßstäbe

Der umfangreiche Zertifizierungsprozess dauerte fast zwei Jahre. T-Systems musste dafür dem BSI transparent Auskunft zu rund 3.000 Fragen aus 42 Bausteinen  geben. Zudem wird die Zertifizierung künftig jährlich überprüft. 

Partnerschaft und Erfahrung

T-Systems ist der größte deutsche SAP-Dienstleister und langjähriger Partner der SAP. Die Telekom-Tochter bietet umfassende IT-Lösungen für die öffentliche Hand. Mit über 20 Jahren Erfahrung im SAP-Betrieb unterstützt T-Systems die öffentliche Verwaltung dabei, ihre IT-Sicherheit zu gewährleisten und den Betrieb zu optimieren.

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