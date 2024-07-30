Preselection und Call-by-Call nur noch bis Jahresende 2024

Mit der Einführung von Flatrates haben Vorauswahlen anderer Betreiber an Bedeutung verloren. Deswegen wird es die Angebote „Preselection“ und „Call-by-Call“ nur noch bis zum 31. Dezember 2024 geben. Die Telekom und ihre Wettbewerber hatten diesen Schritt bereits letztes Jahr im Einvernehmen angekündigt. Anschlusskunden der Telekom telefonieren in Zukunft dann ausschließlich zu den jeweiligen Konditionen des Telekom-Tarifes.

Für Call-by-Call-Nutzer besteht Handlungsbedarf, sofern die Voreinstellung auf andere Netzbetreiber fest im Endgerät einprogrammiert ist, beispielsweise in der Telefonanlage. Die Einstellung sollte spätestens zum Ende dieses Jahres kundenseitig angepasst werden, um ab dem 1. Januar 2025 weiter telefonieren zu können.

Die Telekom bietet sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden ein großes Angebotsspektrum. Mehr Informationen auch im Telekom Shop oder der kostenlosen Hotline 0800 330 1000.

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