Wacken Open Air 2024: Traum aller Headbanger live bei der Telekom

Wacken Open Air – kurz WOA - ist nicht nur ein Festival, sondern ein generationenübergreifendes Lebensgefühl für Metalheads. Die 33. Ausgabe des legendären Events in der gleichnamigen Gemeinde in Schleswig-Holstein war binnen viereinhalb Stunden ausverkauft und zieht vom 31. Juli bis zum 3. August 85.000 Fans vor Ort in seinen Bann. Diese erleben um die 200 Bands auf neun Bühnen. Headliner sind Scorpions, Korn und Amon Amarth.

Das Metal-Festival wird exklusiv auf MagentaTV und auf #dabeiTV, per Livestream auf MagentaMusik sowie einzelne Konzerte auf den Social Kanälen Facebook und TikTok zu sehen sein. Bei MagentaTV werden auf Kanal 141 Auftritte von der Faster & Harder Stage und auf Kanal 142 von der Louder Stage (Nebenbühne) gezeigt. Tobi Wienke wird dabei den Hauptstream auf Kanal 141 moderieren. Er kündigt Künstler*innen an, liefert zusätzliche Informationen und Impressionen vom Festival.

„Wacken ist einmalig, faszinierend und absolut authentisch. Genau das können die Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns auf MagentaTV und im Livestream auf MagentaMusik erleben“, sagt Telekom TV-Chef Arnim Butzen. „Und das überall: im heimischen Wohnzimmer oder unterwegs via Tablet oder Smartphone. Headbangen ohne Ende – exklusiv bei uns. Das kommt an: Im Vorjahr haben wir bei Wacken mit rund 30 Millionen Live Content Views einen der erfolgreichsten Streams in unserer Geschichte gefeiert.“

Scorpions vor ihrem 60. Bandjubiläum

Gleich mehrere Bands feiern bei der diesjährigen Ausgabe ihr Jubiläum oder stehen unmittelbar vor diesem. Allen voran die Scorpions, die 2025 sechs(!) Dekaden Musikgeschichte geschrieben haben werden. “Es ist immer etwas Besonderes, in Wacken zu spielen“, sagt Leadgitarrist und Gründungsmitglied Rudolf Schenker. „Ich freue mich besonders, dass via Livestream nicht nur die 85.000 auf dem Holy Ground dabei sein können, sondern auch Millionen Menschen weltweit.“ Die Kultgruppe aus Hannover tritt am Donnerstag um 22.45 Uhr auf.

Mit Accept steht ein weiteres Highlight auf dem Programm: Vor 15 Jahren trat dort Sänger Mark Tornillo in die Fußstapfen des legendären Udo Dirkschneider und ist seitdem die Stimme einer absoluten Institution Metal-Deutschlands. Zu sehen ist diese am Donnerstag um 20.30 Uhr. Zu den Jubilaren gehört auch die britische Band Raven, die seit 50 Jahren ihre Fans begeistert und in Wacken am Samstag ab 12.45 Uhr zu sehen ist.

„Wir können es kaum erwarten, Metalheads aus über 80 Nationen wieder bei uns auf dem Holy Ground begrüßen zu dürfen“, erklären die W:O:A-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen. „Dass die Telekom unsere Metal-Party des Jahres zu noch mehr Menschen in aller Welt bringt, freut uns daher ganz besonders.“

Motto von Wacken 2024: "Witches & Warlocks"

Nachdem das Festival im vergangenen Jahr die Wikinger-Kultur zelebrierte, hat Wacken 2024 das Motto "Witches & Warlocks". Übersetzt bedeutet das so viel wie "Hexen & Hexenmeister". Das Programm, die Dekoration und die künstlerischen Darbietungen auf dem Festival werden im Zeichen der Magie stehen.

Mehr als 85.000 Metal-Fans kommen jedes Jahr nach Wacken. Das gleichnamige Festival findet seit 1990 statt. Was mit sechs Bands auf einem Acker startete, ist inzwischen zum Herzen der Metal-Welt geworden.

Telekom verlost Tickets für Wacken über Magenta Moments

Die Telekom verlost ab 18. Juli Tickets für das bereits ausverkaufte Metal-Highlight über Magenta Moments . Magenta Moments ist seit September 2022 das exklusive Treueprogramm für Privatkund*innen des Bonner Konzerns. Mit Magenta Moments erhalten Telekom-Kund*innen regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping, Reisen oder Karten für ausgewählte Musikhighlights.

Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta App können sich alle Telekom-Kundinnen im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

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