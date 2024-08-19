Digital X: Die Fantastischen Vier mit Premiere in Köln

Hip-Hop trifft auf Innovation: Die Telekom holt Die Fantastischen Vier am 19. September auf die Digital X-Bühne. Die bekannteste deutsche Hip-Hop-Band wird im Kölner Mediapark eines ihrer ersten Konzerte 2024 spielen. Thomas D, And.Ypsilon, Michi Beck und Smudo präsentieren im Rahmen der Weltausstellung der Digitalisierung sowohl bekannte Songs als auch zwei Stücke aus dem neuen Studio Album „Long Player“, das am 4. Oktober erscheinen wird. Die am 16. August veröffentlichte Single „Wie Weit“ wird von dem schwäbischen Rap-Quartett erstmals während des Street Gig live performt.

Fans können das Konzert zu Hause und unterwegs als kostenlosen Livestream über MagentaMusik und die entsprechenden Social-Media-Kanäle verfolgen. Zudem wird die Telekom das Konzert bei MagentaTV auf Kanal 141 (bei Standardbelegung) und beim Sender #dabeiTV zeigen.

Vorfreude auf Köln

„Wir freuen uns sehr auf Köln mit seinem traditionell feierwütigen Publikum. Wir spielen klassisches Fanta-Abgehmaterial plus einen kleinen Ausflug in das neue Album ‚Long Player‘, welches im Oktober erscheint“, sagt Smudo. „Und dank der Telekom können via Smartphone oder am TV noch viel mehr Menschen dabei sein als vor Ort sein können.“ Und nicht nur das. Bandmitglied Smudo wird im Rahmen der Digital X an einem Panel teilnehmen und auch inhaltlich die weltgrößte Messe für Digitalisierung bereichern.

Für Michael Falkensteiner, der seit dem 1. August 2024 die Marketingkommunikation und die Mobilfunk Endgeräte bei der Telekom Deutschland verantwortet, ist der Auftritt der bekanntesten deutschen Hip-Hop-Band ein weiterer Höhepunkt der weltweit größten Digitalisierungsmesse: „Die Digital X vereint technologische Innovation und Inspiration. Im Rahmen eines emotionalen und begeisternden Street Gig der Fantas will die Telekom durch Netzqualität, digitaler Teilhabe und technologische Kompetenz begeistern. Durch sie schaffen wir außergewöhnliche Erlebnisse für unsere Kundinnen und Kunden sowie für die Musik-Fans – egal ob vor Ort, zu Hause oder unterwegs.”

Begrenztes Ticketkontingent über Magenta Moments

Die Kölner Show findet im exklusiven Rahmen statt. Tickets können nicht gekauft werden. Telekom-Privatkund*innen können sich über das Treueprogramm Magenta Moments aber mit etwas Glück kostenlos exklusive Karten sichern. Die Tickets stehen vom 26. August, 10 Uhr, bis zum 27. August, 23:59 Uhr, zur Verfügung. Magenta Moments ist über das Herz-Icon in der MeinMagenta App aufrufbar. Die MeinMagenta App können sich alle Telekom-Kund*innen im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

Neues Album und Arena Tour

2022 und 2023 sprengten Die Fantastischen Vier erneut ihre Rekorde. Nach einer triumphalen Tournee zu 30jährigen Bestehen der Band in den großen Stadien Deutschlands und über 30 weiteren Konzerten mit zusammen über 400.000 Zuschauern, geht das Quartett ab Dezember erneut auf Tournee. Im Gepäck haben sie das lang ersehnte elfte Studio-Album „Long Player“. Die Arena Tour unter dem Motto „Long Player On Tour“ startet am 1. Dezember.

Die Geschichte der Fantastischen Vier reicht bis ins Jahr 1987 zurück, als sie als The Terminal Team gegründet wurden. Seitdem hat die Band, die seit 1989 als Die Fantastischen Vier bekannt ist, Millionen von Tonträgern verkauft, zahlreiche Awards und Platin-Auszeichnungen erhalten und Hallen nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausverkauft. Weitere Infos zur Band unter www.diefantastischenvier.de .

Digital X 2024: Impulse für Europas Digitale Agenda

Die Digital X kommt am 18. und 19. September 2024 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Brandhouses und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2024 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – in den Bereichen Zukunft der Arbeit, Connected Business, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

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