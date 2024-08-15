Inklusion und Innovation: KI-Übersetzung auf DLG-Messen

Durch die Transkription und Übersetzung mit „transcribbyAI“ der Deutschen Telekom MMS erreicht die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) auf ihren Fachmessen ein noch größeres Publikum. Der KI-Simultanübersetzer der Telekom-Tochter kann Gesprochenes in Echtzeit aufnehmen, verarbeiten und in mehr als 100 Sprachen übersetzen und so die Inklusion von Menschen mit Höreinschränkungen fördern. Das Tool basiert auf den neuesten KI-Sprachmodellen von Microsoft Azure, die Spracherkennung, Sprachsynthese und Sprachübersetzung ermöglichen. Die DLG spart Aufwände für Simultan-Übersetzer. Die Lösung wird DSGVO-konform auf deutschen Servern mit geprüfter IT-Sicherheit betrieben.

Die DLG bietet mehr Service mit KI – und spart Kosten

Die DLG fördert den wissenschaftlichen Fortschritt in Land- und Ernährungswirtschaft. Dazu veranstaltet sie internationale Messen und Konferenzen zu Landtechnik, Pflanzenbau, Nutztierhaltung, Forst, Erneuerbare Energien und Lebensmittelproduktion. Um international mehr Personen Zugang zu den Informationen zu geben, suchte die DLG nach einem Weg, Vorträge simultan in Schriftform zu übertragen (Speech to Text). Zudem galt es, die Textausgabe für einen großen Bühnenmonitor barrierefrei und mehrsprachig zu optimieren. Durch Transkription und Übersetzung von Vorträgen und Panels erhöht die DLG die Reichweite ihrer Veranstaltungen. Teilnehmende mit Höreinschränkungen können den Vortragenden barrierefrei folgen. So gewinnt die DLG ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Event-Veranstalter*innen. Die DLG spart Kosten durch Wegfall von Simultan-Übersetzer*innen.

Seine Bewährungsprobe bestand transcribbyAI bei der „Agritechnica“, der Weltleitmesse für Landtechnik der DLG. Die Telekom MMS, ein Teil der Geschäftskundenaktivitäten innerhalb von T Business, stellte die erforderliche Applikation parallel an fünf Bühnen bereit. „Wir haben eine Software gesucht, um KI-gestützt den Audio-Stream für Messe-Auftritte zu transkribieren. Bei transcribbyAI stimmen Qualität und Service. Mit den verschriftlichten und übersetzten Inhalten bieten wir Publikum, Expert*innen und Partnern einen zusätzlichen Service und erhöhen den Mehrwert unserer Veranstaltungen“, sagt Marcus Vagt, Bereichsleitung Messen & Veranstaltungen, DLG Service GmbH.

Einfache Nutzung:

Für die Nutzung von transcribbyAI durch Veranstalter ist lediglich ein Rechner notwendig, der den Audiostream empfängt und die Anwendung im Browser aufruft. Für eine Verarbeitung der Audiodaten in Echtzeit wird das Mikrofon mit einem Standard-Audio-Kabel mit dem Rechner verbunden. Oder es wird eine aufgezeichnete Audiodatei eingespielt. transcribbyAI erkennt die Ausgangssprache automatisch und kann für jeden Nutzenden individuell in mehr als 100 Sprachen übersetzen.

Die Transkription erfolgt parallel zum gesprochenen Wort, wobei das Tool in Sprechpausen Korrekturen wie Groß-/Kleinschreibung und die Ergänzung von Satzzeichen vornimmt. Unangemessene Ausdrücke werden im Text durch Symbole ersetzt. Das Tool differenziert Sprecher anhand der Stimmfarbe. Die Zahl der Zuhörer*innen ist flexibel anpassbar. Der Text kann auf der Leinwand oder über QR-Code auf mobilen Endgeräten zugänglich gemacht werden. Er kann für eine Weiterverarbeitung exportiert werden. Eine Integration der Lösung in externe Systeme ist möglich, ebenso kundenspezifische Erweiterungen der Funktionalitäten. Das Design des Tools kann auf die jeweilige Marke abgestimmt werden.

Demnächst wird die Software erneut auf einer DLG-Messe zum Einsatz kommen: der EuroTier 2024. Die Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung und Livestock-Management findet vom 12. bis 15. November in Hannover statt.

Über die DLG:

Die DLG, Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, ist als internationale Fachorganisation und renommierter Veranstalter von Messen und Konferenzen weltweiter Partner für Unternehmen des Agribusiness sowie Ministerien, Organisationen und Verbände der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Mit über 31.000 Mitgliedern ist die DLG Innovationsplattform und führendes Netzwerk in der Agrar- und Ernährungsbranche. Mit ihrer Facharbeit geben sie wesentliche Fortschrittsimpulse und stehen für Produktivität und Ressourcenschutz im Sinne der Nachhaltigkeit. Als offenes, internationales Netzwerk erarbeitet die DLG mit Expert*innen aus aller Welt zukunftsorientierte Lösungen für die Herausforderungen der Branche. Sie organisiert international führende Messen und Veranstaltungen in den Kompetenzfeldern Pflanzenbau, Tierhaltung, Land- und Forsttechnik, Energieversorgung und Lebensmitteltechnologie. Ihre Qualitätsprüfungen für Lebensmittel sowie Landtechnik und Betriebsmittel sind international führend.

Weitere Links:

https://www.dlg.org/

https://www.telekom-mms.com/kuenstliche-intelligenz/ki-loesung/ki-simultanuebersetzer

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