T-Systems: Elke Anderl als Geschäftsführerin Vertrieb berufen

Der Aufsichtsrat von T-Systems hat Elke Anderl zum neuen Chief Commercial Officer von T-Systems International berufen. Sie tritt zum 1. September die Nachfolge von Urs M. Krämer an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. „Ich danke Urs M. Krämer und dem gesamten Team für die Vertriebserfolge in den vergangenen Jahren. Damit sind die richtigen Weichen gestellt worden“, so T-Systems CEO Ferri Abolhassan.

Expertin für IT, Vertrieb und Service

Elke Anderl wird ab dem 1. September den globalen Vertrieb und das Marketing von T-Systems verantworten und Mitglied der Geschäftsführung sein. „Ich freue mich sehr, dass wir Elke Anderl für diese wichtige Spitzenposition gewinnen konnten. Mit ihr haben wir eine ausgewiesene Expertin gefunden, um den Wachstumskurs von T-Systems zu festigen und erfolgreich auszubauen,“ sagt Ferri Abolhassan.

Elke Anderl verfügt über eine langjährige und vielseitige Expertise in verschiedenen Branchen. Ihre berufliche Karriere begann sie in der Automobilindustrie, bevor sie im Jahr 1999 zur Deutschen Telekom wechselte. Dort übernahm sie nationale und internationale Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb und Service, unter anderem bei T-Systems für die Automotive Branche oder als Leiterin des Vertriebs- und Service Managements in Japan. Elke Anderl war zudem Mitglied der Geschäftsleitung Sales & Service in der Telekom Deutschland und verantwortlich für den Bereich Serviceentwicklung und Innovationen. Dort verantwortete sie die Transformation und die Digitalisierung des Kundenservice sowie die Customer Experience und Prozessoptimierung. Seit Anfang des Jahres ist sie bereits als Vertriebschefin Deutschland bei T-Systems tätig.

Führungsposition weiter ausbauen

T-Systems ist einer der führenden, europäischen ICT-Dienstleister und in über 20 Ländern vertreten. Das Unternehmen bietet weltweit tätigen Großkunden einen ganzheitlichen Ansatz von Beratung über Konnektivität, Cloud-Services, digitale Lösungen bis hin zu Künstliche Intelligenz und Security. T-Systems ist bereits Marktführer für IT-Services in Deutschland und der DACH-Region. „Mit der Hilfe von Elke Anderl und ihren Teams wollen wir diese Führungsposition weiter ausbauen und die Nummer eins in Europa werden und unsere Kundinnen und Kunden mit innovativen, sicheren Lösungen und hoher Qualität begeistern“, so Ferri Abolhassan.

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