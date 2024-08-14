Telekom bringt noch mehr Glasfaser nach München und baut zusätzlich den Innenstadtbereich aus

Die Telekom erweitert ihren Glasfaserausbau im Stadtgebiet München. Neben dem bereits laufenden Ausbau außerhalb des Zentrums, baut die Telekom nun auch im Innenstadtbereich ein Glasfasernetz für insgesamt rund 674.000 Haushalte und Unternehmen bis Ende 2032 aus. Die Arbeiten beginnen in Kürze. Pro Jahr sollen 80.000 bis 110.000 Haushalte in München vom Ausbau des Glasfasernetzes profitieren. Insgesamt plant die Telekom rund eine Million Münchner Haushalte mit Glasfaser bis in die Wohnung (FTTH) zu versorgen.

Das neue Glasfasernetz ermöglicht höhere Geschwindigkeiten im Up- und Download, niedrige Reaktionszeiten (Latenz) und hohe Stabilität. Mehrere Personen können so gleichzeitig digital lernen und arbeiten, surfen, streamen und spielen.

Telekom erhöht Ausbauleistung in Bayerns Landeshauptstadt

Der Glasfaserausbau im Innenstadtbereich erfolgt zusätzlich zu dem bereits seit 2021 laufenden Ausbau in den Außenbezirken von München. Dadurch erhöht sich die Ausbauleistung in der Landeshauptstadt und der Glasfaserausbau in der Region wird beschleunigt. Dabei verfolgt die Telekom das Prinzip des Open Access. Das bedeutet, dass Kundinnen und Kunden von einer hohen Anbietervielfalt profitieren. Neben dem Glasfaser-Portfolio der Telekom können sie auch auf die Angebote von Netzpartnern (z.B. Vodafone, 1&1, Telefónica) zugreifen.

Neben München baut die Telekom Glasfaser in ganz Bayern aus. Seit 2018 haben 1,15 Millionen Haushalte in Bayern vom eigenfinanzierten Ausbau der Telekom profitiert. Durch geförderte Projekte und Kooperationen kommen etwa 250.000 Haushalte hinzu. Insgesamt gibt es jetzt rund 1,4 Millionen Glasfaserhaushalte der Telekom in Bayern. Allein dieses Jahr baut die Telekom im Freistaat über 300.000 neue Glasfaseranschlüsse.

Darum lohnt sich der Umstieg auf Glasfaser

Im Vergleich zu Kupferleitungen ermöglichen Glasfaserkabel deutlich höhere Übertragungsraten. Bedeutet: Über einen Glasfaseranschluss lassen sich rasend schnell riesige Datenmengen herauf- und herunterladen.

Glasfaser ermöglicht die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen. Damit haben Kunden einen zukunftssicheren Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig.

Glasfaser ist weniger störanfällig und robuster gegenüber äußeren Einflüssen wie z.B. Wasser. Gerade für ältere Menschen mit einem Hausnotruf bietet eine Glasfaseranbindung mehr Schutz vor möglichen Störungen.

Glasfaser ist gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht wird als im bestehenden Kupfernetz.

Ein Glasfaseranschluss steigert den Wert einer Immobilie. Wenn das Haus, die Wohnung oder das Geschäft verkauft oder vermietet werden soll, ist ein schneller und zuverlässiger Internetanschluss ein gutes Verkaufsargument. Glasfaser ist die beste Infrastruktur für die nächsten Jahrzehnte.

Was jetzt wichtig ist

Der Glasfaseranschluss kommt nicht von allein ins Haus. Immobilienbesitzer müssen ihre Zustimmung geben. Wer zur Miete wohnt, muss lediglich einen Glasfaser-Tarif buchen oder sich registrieren: http://www.telekom.de/glasfaser . Die Telekom kümmert sich um die Absprache mit dem Immobilienbesitzer.

Die Telekom wird jetzt alle Eigentümer, Hausverwalter und Wohnungswirtschaften anschreiben und über die notwendigen Maßnahmen im Detail informieren.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom:

Telekom Shop

Telekom Partner Shop

Hotline (kostenfrei): 0800 22 66100

Hotline für Eigentümer (kostenfrei): 0800 3304 174

www.telekom.de/glasfaser

Für Unternehmen

Hotline (kostenfrei): 0800 33 06709

www.telekom.de/vollglas

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