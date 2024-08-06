Telekom und Wacken Open Air verlängern Partnerschaft

Die Telekom und das Wacken Open Air (W:O:A) setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort. Damit wird das Unternehmen das größte Metal-Festival der Welt für weitere vier Jahre zu den Fans bringen – live auf MagentaTV und als Livestream über die MagentaMusik-Kanäle. So erreicht sie Jahr für Jahr ein Millionen-Publikum. Dazu trägt auch die Livekommunikation über die Social-Media-Kanäle bei. Zudem wird die Telekom weiterhin das Festivalgelände mit einer zusätzlichen Netzversorgung ausstatten. So können die Besucherinnen und Besucher ihre Erlebnisse unbeschwert und mit bester Netzqualität teilen. Während des diesjährigen Festivals (31.07.- 3.08.) wurden im Netz der Telekom insgesamt rund 145 Terabyte Daten transportiert, davon knapp 50 Prozent über 5G.

„Wir sind und bleiben stolzer Partner des Wacken Open Airs. Und wir freuen uns darauf, die Fans auch weiterhin mit unserem Engagement zu begeistern“, sagt TV-Chef Arnim Butzen. „Auch beim diesjährigen Festival konnten wir erneut einen der erfolgreichsten Livestreams unserer Geschichte feiern. Neben starken Reichweiten steigern wir mit unserer Partnerschaft zudem die Bekanntheit für MagentaTV und für unsere attraktiven Content-Angebote und unterstreichen nachhaltig unsere Netzführerschaft. Unsere Strategie geht auf.“

Auch die W:O:A-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen freuen sich, dass die Telekom mit ihrem Know-how „unsere Metal-Party zu so vielen Menschen bringt. Wir haben die besten Fans der Welt. Und das gilt auch für unsere Partner. Mit Unterstützung der Telekom, ihren Netzen und Services können wir mit allen Wacken-Fans während des Festivals und darüber hinaus in Kontakt bleiben. Das ist für uns eine Herzensangelegenheit.“

Spitzenwerte bei Livestream und Datenübertragung

85.000 Metalheads aus der ganzen Welt feierten vergangenes Wochenende bei fast durchgehend sonnigem Wetter die spektakulärste Metal-Party des Jahres. Das Wacken Open Air ist nicht nur ein Festival, sondern ein generationenübergreifendes Lebensgefühl für Metalheads. Die Zahl der Wacken-Fans wächst stetig. Für die 33. Ausgabe des legendären Events waren die Tickets binnen kürzester Zeit ausverkauft.

Alle Fans konnten das Metal-Festival (31.07.- 3.08.) erneut exklusiv auf MagentaTV und #dabeiTV, per kostenlosem Livestream über MagentaMusik sowie einzelne Konzerte über die Social-Media-Kanäle Facebook und TikTok verfolgen. Für die Telekom war das W:O:A nach der UEFA EURO 2024™ das reichweitenstärkste Medienevent des Jahres. Insgesamt sahen 28 Millionen Zuschauer den Livestream (Live-Content-Views). Die Sendezeit betrug bis zu 14 Stunden pro Tag. Die Musikfans konnten sich über zwei Livestreams mehr als 120 Konzerte ansehen. Der Live-Content erhielt auf den Social-Media-Plattformen 600.000 Likes. Headliner wie die Scorpions, Korn und Amon Amarth sorgten dabei für den größten Zuspruch. Und wer den Livestream verpasst hat, dem stehen im Nachgang bei MagentaTV und MagentaMusik über 90 VoDs (Video on Demand) zur Verfügung.

Metal-Fans sorgen für hohes Datenvolumen im Mobilfunknetz

Auch vor Ort unterstützte die Telekom mit ihrem technischen Know-how und sorgte für beste Netzqualität. Denn zusätzlich zu dem festen Mobilfunkstandort auf dem Wacken-Silo baute sie acht temporäre Standorte auf. Alle Standorte waren mit Glasfaser angebunden, so dass auch in Spitzenzeiten und während des gesamten Festivals das Mobilfunknetz stabil auf Hochtouren lief. Diese versorgten die Fans auf dem über 240 Hektar großen Festival- und Campinggelände (vergleichbar mit mehr als 330 Fußballfeldern) mit den Mobilfunktechnologien 5G und LTE. So konnten die Festival-Besucherinnen und Besucher ihre Erlebnisse per Smartphone unbeschwert teilen. Das belegen auch die Nutzungszahlen. Denn während des Festivals wurden im Netz der Telekom insgesamt rund 145 Terabyte Daten transportiert, davon knapp 50 Prozent über 5G. Die Datenmenge entspricht ungefähr 36.250 Stunden oder 1.510 Tagen kontinuierlichen Streamings von HD-Videos. Das bedeutet, man könnte rund vier Jahre lang ununterbrochen HD-Inhalte streamen.

Das Wacken Open Air findet seit 1990 statt. Was mit sechs Bands auf einem Acker startete, ist inzwischen zum Herzschlag der gesamten Metal-Welt geworden. Für das W:O:A 2025 (30.07.-2.08.) sind bereits 34 Bands bestätigt, darunter Highlights wie Gojira, Papa Roach, Machine Head, Saltatio Mortis und Michael Schenker. Inzwischen sind mehr als 80 Prozent der Tickets verkauft. Weitere Informationen zu Telekom MagentaMusik und zum Festival Wacken Open Air finden Interessierte unter www.magentamusik.de und www.wacken.com .

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