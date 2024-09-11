Triple für den Kundenservice: Connect vergibt alle drei Siege in Hotline-Tests an die Telekom

Die Anstrengungen der Mitarbeitenden, Kundenservice auf höchstem Niveau zu bieten, finden breite Anerkennung. In diesem Jahr ist es der Telekom erstmals gelungen, alle drei großen Hotline-Tests der Fachzeitschrift Connect zu gewinnen. „Mein Riesendank geht an alle Beteiligten für ihre Leidenschaft und ihren Einsatz für unsere Kundinnen und Kunden“, freut sich Steffen Schlaberg, Sales- und Service-Chef der Telekom in Deutschland. Und weiter: „Unsere Strategie lautet: ‚Wir schaffen das beste Kundenerlebnis und machen so Kunden zu Fans‘. Nach den zahlreichen Auszeichnungen im vergangenen Jahr lag die Messlatte bereits hoch. Dass wir diesen Erfolg mit dem Triple noch einmal steigern können, ist großartig und macht uns sehr stolz!“

Mobilfunk, IPTV und Festnetz: Drei Mal auf dem Siegertreppchen ganz oben

Bereits im März 2024 hat die Connect die Kundenservice-Hotline der Telekom in der Kategorie Mobilfunk mit Platz 1 ausgezeichnet. Im August räumte dann die MagentaTV-Hotline in der Kategorie IPTV den Siegerplatz ab und erhielt in allen fünf Kategorien die Best-Bewertung „Überragend“. Anfang September ist der Sieg auch im dritten Test der Festnetz-Hotlines hinzugekommen. Mit 463 Punkten im Gesamtergebnis des Festnetz-Tests hat sich der Telekom Kundenservice um starke 14 Punkte gegenüber dem Vorjahr verbessert. Dabei hat besonders die Expertise der Mitarbeitenden einen Unterschied gemacht, sie wurde mit Platz 1 in der Kategorie Fachlichkeit belohnt. Die Telekom Service-Hotline erreicht gleich dreimal die Bestbewertung „Überragend“.

So fasst die Fachzeitschrift connect die Service-Qualität der Telekom im jüngsten Test zusammen:

„Die Telekom steigert die Kompetenz und setzt sich mit der hervorragenden Service-Crew wieder an die Spitze - Erstklassiger Service: Für die Kundenbindung spielt neben der Netzqualität und einem stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis auch der Service eine entscheidende Rolle. Damit kann der letztjährige Sieger abermals dienen: Die Telekom-Hotline agiert souverän und professionell, verfügt über ein breites Wissensspektrum und kann dies der Kundschaft auch verständlich vermitteln. Dabei geht das hoch motivierte Team individuell auf die Kundenbedürfnisse ein, gibt sich freundlich und gut gelaunt und sorgt so für ein äußerst angenehmes Gesprächsklima. Bei Problemen mit dem WLAN-Netz etwa nahm ein engagierter Mitarbeiter den Anrufer an die Hand und lieferte ihm zur Optimierung seines Routers eine vollumfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung - so viel Zeit muss sein. Die Kundschaft dankt und fühlt sich wertgeschätzt. Bravo!“

Auszeichnungen auch für Digitale Service-Angebote

Auch bei Tests eines weiteren Fachmediums räumt die Telekom ab: Das Technikmagazin Chip testete den digitalen Kundenservice bei 213 Unternehmen quer durch alle Branchen. Im Fokus standen die wichtigsten digitalen Kontaktwege für Kunden, darunter die Website (einschließlich Kundenhotline und Chatfunktionen), Social-Media-Kanäle und Firmen-Apps in den Geschäftsfeldern Mobilfunk, DSL & Festnetz, Hosting und TV/VoD (Video on Demand) Provider. Das beeindruckende Ergebnis: Die Telekom belegt in allen vier Kategorien als Testsieger den ersten Platz:

Testsieger im Bereich Mobilfunk mit der Gesamtnote sehr gut (1,5)

Testsieger im Bereich Festnetz mit der Gesamtnote sehr gut (1,3)

Testsieger im Bereich Hosting mit der Gesamtnote gut (1,9)

Testsieger im Bereich TV und VoD Provider mit der Gesamtnote gut (1,6)

Die Chip-Redaktion bestätigt, dass die Telekom bei Erreichbarkeit und Service vorne liegt: „Mit durchweg makellosen Ergebnissen in den Kategorien „Information & Navigation“ und „Erreichbarkeit“ zeigt die Telekom den anderen Anbietern, wie der Hase läuft. Andere Unternehmen zeigen sich vor allem in ihrer Erreichbarkeit nicht sonderlich zuverlässig. […]“

Treueprogramm Magenta Moments ergänzt überragenden Kundenservice

Neben dem ausgezeichneten Kundenservice trägt auch das exklusive Treueprogramm „Magenta Moments“ zum besten Kundenerlebnis bei. Dort gibt es täglich Geschenke, Gewinnspiele und Vorteile, mit denen die Telekom Kundinnen und Kunden eine Freude machen will. Magenta Moments ist für alle Privatkunden der Telekom zugänglich und in der MeinMagenta App unter dem Herz-Symbol zu finden. Am 10. September feiert Magenta Moments den zweiten Geburtstag – und alle Kundinnen und Kunden feiern mit. Die Geburtstagsaktion kann über die MeinMagenta App mit wenigen Klicks eingelöst werden – es warten Überraschungen im Gesamtwert von 1 Million Euro. Mehr Informationen auf: www.telekom.de/magenta-moments .

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