Geballte Ladung Streaming-Entertainment bei MagentaTV – von Coming-of-Age-Serie bis Comedy-Hit

Auch im November dürfen sich MagentaTV Kund*innen wieder auf zahlreiche neue Streaming-Highlights freuen. Auf dem Programm steht ab dem 28. November die finale vierte Staffel der Coming-of-Age-Serie „Meine geniale Freundin“, in der es um die einzigartige Freundschaft von Lila und Lenù geht. Buchstäblich magisch wird es ab dem 10. November mit der Fantasy-Serie „Mayfair Witches“: In der auf Anne Rices Romantrilogie basierenden Serienadaption dreht sich alles um eine Neurochirurgin, die plötzlich erkennt, dass sie eine Hexe ist. Am 21. November präsentiert MagentaTV mit der Komödie „Dream Scenario“ zudem ein echtes Festerlebnis für die Lachmuskulatur: Die Rolle eines unscheinbaren Familienvaters und Professors, der wider Willen Berühmtheit erlangt, ist dem Oscar-prämierten Nicolas Cage auf den Leib geschneidert. Schließlich werden in der neusten Ausgabe von „Tim Raue isst!“, die bereits seit dem 12. September zum Streaming bereitsteht, kulinarische Träume wahr: Zwei-Sterne-Koch Tim Raue kommt in Dresden in den Genuss des vielleicht besten Burgers seines Lebens

„Meine geniale Freundin“: Serienadaption von Elena Ferrantes Welt-Bestseller geht in die finale vierte Staffel

„Meine geniale Freundin“ basiert auf dem als „Neapolitanische Saga“ bekannten Romanzyklus von Elena Ferrante. Die Serie begleitet die eigenwillige, furchtlose Raffaella Cerullo, genannt Lila, und die schüchterne, disziplinierte Elena Greco, Lenù gerufen, durch die verschiedenen Phasen ihres Lebens. Mit der vierten Staffel steuert die Serienadaption der Bestseller-Reihe nun unaufhaltsam ihrem großen Finale entgegen.

Lila und Lenù werden 1944 in einem Arbeiterviertel Neapels geboren. Auch wenn die zwei Mädchen unterschiedlicher nicht sein könnten, werden sie beste Freundinnen. Inzwischen sind sie erwachsen und haben ein bewegtes Leben voller Höhen, Tiefen und „Wiedergeburten“ hinter sich. Beide Frauen kämpften darum, ihrem von Armut, Gewalt und festen Bindungen geprägten Viertel zu entkommen. Lenù, mittlerweile eine erfolgreiche Schriftstellerin, hat Neapel verlassen, geheiratet, sich getrennt und zwei Töchter. Nun kehrt sie zurück, um eine wieder aufgetauchte Jugendliebe neu aufleben zu lassen. Lila hingegen hat es nie aus Neapel weggeschafft, ist in Camorra-Machenschaften verwickelt, hat aber gleichzeitig als IT-Unternehmerin Karriere gemacht. Als verborgene Anführerin des „Rione“ genannten Stadtteils gerät sie in Konflikt mit den mächtigen Solara-Brüdern.

Sowohl Lila als auch Lenù entdecken durch neue Lebensprüfungen immer wieder unbekannte Seiten an sich selbst, ihrer Freundschaft und ihrer Umwelt. Im Hintergrund entfaltet sich die Geschichte Italiens und der Welt, die ihre Beziehung zueinander formt.

Die vierte Staffel von „Meine geniale Freundin“ ist ab dem 28. November 2024 für MagentaTV Kund*innen bei MagentaTV+ zu sehen – wie immer ohne Zusatzkosten.

„Mayfair Witches“: Fesselnde Hexen-Saga um eine Medizinerin mit magischen Wurzeln

In der Serienadaption der berühmten „Mayfair-Hexen“-Romantrilogie von Anne Rice schlüpft „The White Lotus“-Star Alexandra Daddario in die Rolle einer talentierten Chirurgin und verkappten Hexe. „Mayfair Witches“ ist eine packende Geschichte über Sex, Magie und den Tod.

Schottland, 17. Jahrhundert: Suzanne Mayfair beschwört einen Geist, der sie zur ersten Hexe der Familie macht und Böses entfesselt. Hunderte Jahre später erfährt eine aufstrebende Neurochirurgin in San Francisco, Dr. Rowan Fielding, dass sie die unerwartete Erbin dieser mächtigen Hexenfamilie ist. Rowan geht nach New Orleans, um mehr über ihre Herkunft und ihre Familie zu erfahren. Dabei wird sie nicht nur mit ihrer dunklen Vergangenheit konfrontiert, sondern muss sich auch einer düsteren Macht stellen, die ihre Familie seit Generationen verfolgt.

MagentaTV-Kund*innen können die Fantasy-Serie „Mayfair Witches“ ab dem 10. November 2024 exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ abrufen.

„Dream Scenario“: Comedy-Spektakel über einen Star wider Willen, bei der kein Auge trocken bleibt

„Dream Scenario“ sei „pures Comedy-Gold“, konstatierte der renommierte „Hollywood Reporter“. In der Hauptrolle dieser verstörend unterhaltsamen Komödie von Autor und Regisseur Kristoffer Borgli („Sick of Myself“) und Produzent Ari Aster brilliert kein Geringerer als der Oscar-prämierte Charakterdarsteller Nicolas Cage.

Als Millionen Fremde plötzlich anfangen, von dem eher gewöhnlichen Familienvater und Biologieprofessor Paul Matthews (Cage) zu träumen, steht dessen Leben plötzlich Kopf. Und da sein nächtliches Erscheinen zunehmend albtraumhafte Formen annimmt, ist der über Nacht zum Star gewordene Paul wohl oder übel gezwungen, sich mit den Konsequenzen seines unverhofften Ruhms auseinanderzusetzen.

Die Komödie „Dream Scenario“ steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 21. November 2024 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ zum Streaming bereit.

„Tim Raue isst!“: Burger-Hotspot mit Fernweh-Garantie

In der dritten Folge von „Tim Raue isst!“ begibt sich der Sternekoch auf die Suche nach den besten Burgern Deutschlands – und landet dabei mitten in der sächsischen Hauptstadt Dresden. Sein Ziel: das „Makamaka“. Dieses Wort heißt auf Hawaiianisch „Freund“, was sehr einladend klingt. Und tatsächlich begeistert das Gastrojuwel in der Neustadt seine Gäste nicht nur mit erstklassigen Burgern, sondern auch mit einer einzigartigen Welcome-Atmosphäre. Tim Raue wird schnell klar: Im „Makamaka“ wird das Gefühl von Freundschaft und Gemeinschaft, aber auch von Fernweh gelebt. Das zeigt sich sowohl im Ambiente als auch bei den Menschen, die hier außergewöhnliche Genüsse servieren. Die Inhaber Alexander Eichler und Johannes Rohr haben sich nämlich zum Ziel gesetzt, ihre Gäste in internationale Geschmackswelten zu entführen.

Tim Raue lässt sich vom „Makamaka“-Feeling begeistern und begibt sich mit den beiden Inhabern auf eine spannende Entdeckungstour. Unter anderen geht es zum nahegelegene „Dresdner Backhaus“, wo die Burger-Buns täglich frisch und mit einer besonderen Zutat – Süßkartoffelpulver – gebacken werden. Frische, Qualität und ein Hauch von Exotik zeichnen sie aus und sorgen dafür, dass sie den perfekten Rahmen für den Star des Restaurants bieten: den Makamaka-Burger. Und genau diesen hat sich der Besucher aus Berlin am Ende eines aufregenden Tages wirklich verdient: Crosser Bun, saftiges Fleisch, reichlich Cheddar-Soße und hausgemachte Mayo vereinen sich in Tim Raues Gaumen zu einem Burger-Erlebnis der Extraklasse, von dem er sicher lange zehren wird.

Bereits seit dem 12. September 2024 können MagentaTV-Kund*innen die neue Ausgabe von „Tim Raue isst!“ exklusiv und ohne Aufpreis bei MagentaTV+ streamen.

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