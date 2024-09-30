Neuer Teilnehmerrekord beim Baskets@School-Wettbewerb für Schulen in Bonn und Umgebung

Bonn, 30. September 2024, Das Erfolgskonzept geht weiter: Bei der achten Auflage des Projekts Baskets@School der Deutschen Telekom, den Telekom Baskets Bonn und der Stadt Bonn wurde zum dritten Mal in Folge ein Teilnehmerrekord erreicht. Mit 82 Klassen aus 72 Schulen aus Bonn und Umgebung wird das Projekt größer als je zuvor. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren 68 Schulen dabei, in dieser Saison sogar zwei Schulen zum allerersten Mal. Ziel des Projekts ist es, Kinder frühzeitig für Bewegung zu begeistern und ihnen den Spaß am Basketball näherzubringen.

Die jüngsten Teilnehmer, die ersten und zweiten Klassen, treten in der Baskets Grundschul-Challenge an, während die Dritt- und Viertklässler an der Baskets Grundschul-Liga teilnehmen. In diesem Jahr nehmen insgesamt 38 Schulen an der Challenge teil – zehn davon sogar mit zwei Klassen. Das bedeutet: Ein neuer Rekord mit 48 Teams! In der Liga treten weitere 34 Schulen gegeneinander an. Mit insgesamt rund 1.200 Schüler*innen ist der Wettbewerb so groß wie nie zuvor.

Henning Stiegenroth, Leiter Sport und Sponsoring der Telekom: „Der Teilnehmerrekord zeigt, dass unser Angebot, Kinder und Jugendliche für Sport zu motivieren, auf große Resonanz stößt. Besonders freut uns, dass wir bei den Grundschulklassen so viele Teams dabeihaben wie noch nie. Durch den Sport werden auch wichtige Werte wie Fairness und Teamgeist erlernt.“

Auch die Telekom Baskets feiern den Erfolg. Daniel Seffern, Sportmanager der Baskets, fügt hinzu: „Mit der Möglichkeit, mehrere Klassen pro Schule anzumelden, haben wir den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung dieses großartigen Projekts gemacht.“

Zwei neue Schulen und eine spannende Trainingsphase

Erstmals nehmen die Max & Moritz Grundschule Menden und die EGS Meckenheim bei Baskets@School teil. Beide Schulen starten wie auch die anderen Schulen mit voller Vorfreude in die kommende Trainingsphase. Im Oktober bietet das Projekt Baskets@School zudem eine Fortbildung für alle teilnehmenden Lehrer*innen an, bei der sie lernen, wie man Basketball spielerisch vermitteln kann – von Dribbling bis zu taktischen Fähigkeiten.

Schon in wenigen Wochen starten die ersten Basketball-AGs an den teilnehmenden Schulen. In der Grundschul-Liga stehen Ligaturniere mit Hin- und Rückrunde an, bevor im Frühjahr das große Finale im Telekom Dome stattfindet. Die Finalspiele der Challenge steigen bereits am 8. Februar 2025.

Finaltage im Telekom Dome vor großer Kulisse

Die Finaltage im Telekom Dome versprechen echte Profi-Atmosphäre: Vor zahlreichen Zuschauern – darunter Familien, Freunde und Fans – treten die besten Teams gegeneinander an. Profis der Telekom Baskets Bonn sind ebenfalls vor Ort, um die jungen Spieler*innen zu unterstützen.

Alle Finalteilnehmer*innen dürfen sich auf Urkunden freuen, und die Siegerteams erhalten Geldpreise sowie der Sieger zusätzlich noch einen Pokal und einen exklusiven Besuch bei den Telekom Baskets, inklusive Blick hinter die Kulissen.

Baskets@School – Ein Projekt, das bewegt!

Unter dem Motto „Spaß, Fairplay und Lust am Sport“ begeistert das Projekt Baskets@School seit acht Jahren Schüler*innen für Basketball und Teamgeist. Ob in der Grundschul-Challenge oder der Grundschul-Liga – für jede Altersgruppe ist etwas dabei.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.baskets-at-school.de

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil