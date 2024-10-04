Fußball-Action pur: Telekom Starkick mit FC Bayern-Legenden 

Fußball-Action pur: Die Deutsche Telekom veranstaltet zum zweiten Mal den Telekom Starkick. Mit dabei sind am 17. November 2024 im Telekom Dome in Bonn Legenden des FC Bayern München und Social-Media-Stars. Das ganztägige Turnier wird mit einzigartiger Fan-Nähe begeistern. Nirgendwo sonst können die Stars so hautnah erlebt und Autogramme ergattert werden. Zudem wird das Turnier live bei MagentaTV und auf MagentaSport gezeigt. Ein neues Bodycam-System und neuartige AR-Grafiken werden dabei für ein besonderes Zuschauererlebnis sorgen. Die Telekom veranstaltet das Turnier erneut zugunsten sozialer Hilfsprojekte im Fußball.

Die Zuschauer dürfen sich auf Champions League-Sieger, Weltmeister und FC Bayern-Legenden freuen. Mit dabei sind beispielsweise Claudio Pizarro, Giovane Elber, Mario Mandzukic und Roy Makaay sowie Fußballhelden wie Ailton und Hans Sarpei. Zudem werden Social-Media-Stars wie Younes Zarou, laserluca, die Gurk-Brothers, Conan Furlong, Moderngoalkeeper und mauriipastore das Runde in das Eckige befördern. Vier Teams spielen „Jeder gegen Jeden“ um den Einzug ins kleine oder große Finale. Bei Unentschieden entscheidet ein Penalty-Schießen. Auch in diesem Jahr sind wieder spannende Spiele mit einigen herausragenden Kabinett-Stückchen am Ball garantiert. Weitere Informationen zum Telekom Starkick finden Interessierte unter www.telekom.de/starkick24 . Tickets können ab sofort direkt unter www.telekom.de/starkick24-tickets erworben werden.

„Die Premiere des Telekom Starkick im vergangenen Jahr war ein absoluter Erfolg. Daran wollen wir nun anknüpfen und unser ganz besonderes Fußballspektakel auf das nächste Level heben“, sagt Hiro Kishi, Leiter Sponsoring der Deutschen Telekom. „Die Zuschauer im Telekom Dome und an den Bildschirmen dürfen sich auf ein emotionales Fußballfest für die ganze Familie freuen. Zusammen mit einem attraktiven Rahmenprogramm ist für jeden etwas dabei.“

Live bei MagentaTV, auf MagentaSport und im Social-Web

Für alle, die nicht vor Ort sein können, zeigt die Telekom das Turnier live bei MagentaTV und im kostenlosen Livestream auf MagentaSport . Als Kommentator ist Deutschlands bekannteste Fußball-Stimme Wolff Fuss dabei. Anna Kraft fungiert als Fieldreporterin. Bei der Übertragung werden zudem ein neues Bodycam-System und neuartige AR-Grafiken für ein einzigartiges Zuschauererlebnis mit noch mehr spannenden Einblicken sorgen. Das Event ist auch auf TikTok, YouTube und Twitch zu sehen.

Spenden für soziale Hilfsprojekte im Fußball

Auch in diesem Jahr hat die Telekom erneut vier Organisationen bzw. Projekte ausgewählt, die sie mit Spenden unterstützen wird. Bei „Bunt kickt gut“ handelt es sich um eine interkulturelle Straßenfußball-Liga für Kinder und Jugendliche, die auf spielerische Art und Weise Kinder, Jugendliche und Erwachsene verschiedener kultureller und sozialer Herkunft verbindet. „Young Bafana“ wiederum bietet ein ganzheitliches Fußball- und Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche in Südafrika an, während „Komm Mit“ mit einzigartigen Fußball-Events unvergessliche Erlebnisse für Kinder und Jugend schafft. Die Charity-Organisation „BigShoe“ schließlich steht für ein Netzwerk von Fußball- und Sportfans, das benachteiligten Kindern lebensverändernden medizinischen Service zur Verfügung stellt. Bereits bei der Premiere 2023 konnten sich vier Charity-Organisation über eine Gesamtspende von 100.000 Euro freuen.

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