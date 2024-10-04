Telekom Shops im Connect-Test: Beratung und Atmosphäre überzeugen

In diesem Jahr überzeugt die Telekom bei allen großen Tests der Fachzeitschrift Connect. Nach den Siegen bei den Hotline-Tests für Mobilfunk, Festnetz und das IPTV-Angebot hat das Unternehmen jetzt auch im Test zu den Shops das Rennen gemacht. „Man fühlt sich sehr willkommen bei der Telekom und kommt gerne wieder“ lautet das Fazit der Redaktion.

In der Kategorie zur Beratung rund um die Geräte erhielten die Shops das Prädikat „überragend“, in weiteren vier Kategorien die Note „sehr gut“. Mit dieser Note setzen sich die Telekom Shops in der Kategorie „Atmosphäre und Ausstattung“ deutlich von der Konkurrenz ab. Wie schon bei den Hotline-Tests sind Beratungsqualität und der besonders einfühlsame Umgang mit Kundinnen und Kunden sehr positiv getestet und bewertet worden: „Die engagierten Verkäufer und Verkäuferinnen hören aufmerksam zu, gehen individuell auf die Kundenbedürfnisse ein und suchen für sie maßgeschneiderte Lösungen,“ so connect.

Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops würdigt den Einsatz aller beteiligten Mitarbeitenden: „Ich bin unglaublich stolz, dass wir diesen Sieg geholt haben. Der hohe persönliche Einsatz aller und das starke Teamplay haben dieses Ergebnis ermöglicht. Wieder hat sich gezeigt, wie wichtig Beratungsqualität und das damit verbundene lebenslange Lernen sind.“

Vier Shops holen die maximale Punktzahl

Elf von 25 getesteten Shops erhielten die Note „überragend“ (Bielefeld, Essen, Hamburg, Leipzig, Nürnberg, Halle, Hallstadt, Heidelberg, Lünen, Magdeburg und Osnabrück). Davon vier Shops sogar mit der maximalen Punktzahl von 500 Punkten (Hamburg, Halle, Leipzig und Magdeburg). Die connect lobt: „Das ausgesucht freundliche Personal sorgt meist von Anfang an für einen reibungslosen Ablauf, sucht direkt den Kontakt zu Kunden, zeigt sich hilfsbereit und äußerst interessiert.“ Als einziger Shop jemals hat Magdeburg es das zweite Jahr in Folge geschafft, die Bestnote mit 500 Punkten zu erreichen.

Für den großen Shop-Test waren 171 von der Redaktion ausgesandte Testerinnen und Tester als Kundschaft unterwegs, um den Realitätscheck zu machen. Jeder Shop wurde dabei zweimal aufgesucht. Die connect-Mitarbeiter traten beim ersten Check als Normalnutzer auf, beim zweiten als Wenignutzer.

Vielfach prämiertes Shop-Design als Erfolgsfaktor

Die Neu-Gestaltung der Telekom Shops in nachhaltigem Design hat sich zum Erfolgsfaktor entwickelt. Die Shops und Flagship-Stores sollen nicht nur ein Ort zum Einkaufen sein, sondern ein positives Kundenerlebnis mit vielen Möglichkeiten zum Verweilen und Ausprobieren bieten. Beim Shop-Design spielen regionale Verbundenheit und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, es werden vorrangig wiederverwertbare und ressourcenschonende Materialien verwendet. Im Frühsommer 2024 wurden zuletzt der Shop in Ulm und der Flagshipstore in Düsseldorf im neuen Look nach Umbau wiedereröffnet. Auch die Geschäfte in Köln, Bonn, Stuttgart und Hamburg sind bereits nach diesem Konzept gestaltet.

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