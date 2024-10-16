Von Talk-Spektakel bis Türkei-Thriller: Streaming-Highlights bei MagentaTV

Herbstzeit ist Streamingzeit! Und weil das so ist, hat MagentaTV für Kund*innen passend zum Kälteeinbruch wieder jede Menge Highlights parat. So begrüßt Moderator Johannes B. Kerner in einer neuen Folge des MagentaTV Originals „Bestbesetzung“ mit Hape Kerkeling eine echte Show-Größe zum Talk übers Älterwerden, Ahnenforschung und vieles mehr – zu sehen ab dem 24. Oktober. Ab dem 1. Dezember ist außerdem die dreiteilige Miniserie „A Very Royal Scandal“ zu sehen, die sich dem verhängnisvollen Interview widmet, das Prinz Andrew 2019 der BBC-Journalistin Emily Maitlis gab. Ins Frankreich des 16. Jahrhundert entführt ab dem 8. Dezember die zweite Staffel der Serie „The Serpent Queen“, die erzählt, wie Katharina von Medici zur mächtigsten Frau des Landes wurde. Und die ebenso ungewöhnliche wie skurrile Crime-Serie aus der Türkei „Ein guter Mensch“ kehrt ab dem 5. November zu MagentaTV zurück – neben Staffel 1 nun auch die neuen Folgen im Gepäck. Bereits seit dem 10. Oktober abrufbar ist schließlich die neue Ausgabe von „Tim Raue isst!“. Darin heißt es für den Sternekoch in Hamburg: „Butter bei die Fische!“.

MagentaTV Original „Bestbesetzung“: Kerner meets Kerkeling

Beim MagentaTV Original „Bestbesetzung“ trifft Johannes B. Kerner regelmäßig prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Sport, Entertainment oder Gesellschaft zu spannenden Gesprächen. Zu seinen Gästen zählten in der Vergangenheit z.B. Jürgen Klopp, Michelle Hunziker, Neymar, Vitali Klitschko, Veronica Ferres, Iris Berben, Robbie Williams, Julian Nagelsmann und Olaf Scholz.

In der neuen Folge von „Bestbesetzung“ trifft Johannes B. Kerner nun auf Hape Kerkeling, der am selben Tag wie er, nämlich am 9. Dezember, seinen 60. Geburtstag feiern wird. Im Talk geht es dementsprechend ums Älterwerden und darum, welche positiven wie negativen Aspekte hiermit verbunden sind. Außerdem erzählt der Entertainer von der bewegten Geschichte seiner Familie, die er auch in seinem neuen Buch „Gebt mir etwas Zeit“ thematisiert, sowie vom Geheimnis seiner geliebten Oma Bertha und von seinen mutmaßlich royalen Vorfahren. Darüber hinaus spricht Kerkeling über die Beweggründe für seinen Umzug von Berlin nach Köln und erklärt, warum Homosexualität in vielen Bereichen auch heutzutage immer noch ein Tabu darstellt.

Die neue Folge des MagentaTV Originals „Bestbesetzung“ mit Hape Kerkeling ist ab dem 24. Oktober 2024 für MagentaTV Kund*innen bei MagentaTV+ zu sehen – wie immer ohne Zusatzkosten.

„A Very Royal Scandal“: Dreiteilige Miniserie um Prinz Andrews Skandal-Interview

Eine Nacht. Eine Stunde. Ein Interview, das rund um den Globus für Erschütterung sorgte – genau dieses ist Dreh- und Angelpunkt der britischen Miniserie „A Very Royal Scandal“.

Am 14. November 2019 traf Emily Maitlis, Moderatorin der BBC-Sendung „Newsnight“, Prinz Andrew im Buckingham Palace zu einem Gespräch, bei dem er sich um Kopf und Kragen redete. In diesem Interview stellte Maitlis dem Herzog von York eine Reihe von Fragen zu seiner Freundschaft mit dem verstorbenen, als Sexualstrafstäter verurteilten Investmentbanker Jeffrey Epstein. In diesem Zusammenhang ging es um die Anschuldigungen von Virginia Roberts (jetzt Virginia Giuffre), die angab, im Alter von 17 Jahren zu einer sexuellen Beziehung mit dem Prinzen gezwungen worden zu sein. Die weltweiten Auswirkungen des skandalösen Talks, der zwei Tage später ausgestrahlt wurde, waren tiefgreifend und veränderten das Leben sowohl von Prinz Andrew als auch von Emily Maitlis für immer.

„A Very Royal Scandal“ erzählt die ganze Vorgeschichte, rekonstruiert das Interview von Emily Maitlis (Ruth Wilson) und Prinz Andrew (Michael Sheen) detailgetreu und beleuchtet die vielen Fragen, die dadurch aufgeworfen wurden. Maitlis selbst ist als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt und konnte so aus erster Hand über das Gespräch mit Prinz Andrew und die Macht der Medien berichten.

Die auf dieser wahren Geschichte basierende Miniserie „A Very Royal Scandal“ ist für MagentaTV Kund*innen ab dem 1. Dezember 2024 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ abrufbar.

„The Serpent Queen“: Historienserie über Katharina von Medici geht in die zweite Staffel

„The Serpent Queen“ erzählt die spannende Geschichte der Katharina von Medici, die im 16. Jahrhundert allen Widrigkeiten zum Trotz eine der mächtigsten und am längsten regierenden Herrscherinnen der französischen Geschichte wurde. Bei der historischen Dramaserie handelt es sich um eine Adaption des Romans „Catherine de Medici: Renaissance Queen of France“ von Leonie Frieda.

In der zweiten Staffel der historischen Dramaserie wird Katharina von Medicis (Samantha Morton) Regentschaft auf eine harte Probe gestellt. Sie sieht sich mit Machtkämpfen, Intrigen und Verrat konfrontiert. Während sie nach Einheit in Frankreich strebt, gerät das Land zunehmend in politische und religiöse Unruhen. Doch Katharina kämpft unermüdlich um den Erhalt ihrer Macht und ist bereit, alles zu tun, um die Kontrolle wiederzuerlangen.

Neben Staffel 1 ist ab dem 8. Dezember 2024 nun auch Staffel 2 des Historiendramas „The Serpent Queen“ für MagentaTV Kund*innen verfügbar – als exklusive Deutschlandpremiere und wie immer ohne Aufpreis bei MagentaTV+.

„Ein guter Mensch“: Prämiertes türkisches Crime-Drama mit wendungsreichem Plot

Agâh (Haluk Bilginer) hat seine Karriere als Gerichtsvollzieher in einer Kleinstadt verbracht. Jetzt ist der Witwer im Ruhestand und lebt ein geordnetes Leben in Istanbul. Doch unter der ruhigen Oberfläche brodelt es, denn es gibt eine Sache, die Agâh niemals vergessen kann: ein unaussprechliches Verbrechen, das vor Jahren an einem kleinen Mädchen begangen wurde. Als bei ihm Alzheimer im Frühstadium diagnostiziert wird, ändert sich plötzlich alles. Agâh ist entschlossen, alle Verantwortlichen zu töten, bevor er alles vergisst – und zieht seinen Plan durch.

Nach all den Morden, die er begangen hat, fordert die Alzheimer-Krankheit schließlich ihren Tribut: Agâh vergisst. Die Dinge ändern sich jedoch, als seine Tochter Zuhal (Şebnem Bozoklu) ihn in ihre Obhut nimmt. Sie hat ein neues Medikament in die Hände bekommen, das noch nicht auf dem Markt ist. Das Erstaunliche geschieht: Agâhs Erinnerungen, auch an seine Taten, kommen Stück für Stück zurück. Zwar weiß er nicht mehr, wer die Opfer waren, doch Agâh muss die Verantwortung übernehmen: Er gesteht bei der Polizei – vergeblich. Gibt es einen Grund, warum die Beamten ihn gehen lassen? Während Agâh nach einem Weg sucht, mit seiner neu gewonnenen Freiheit umzugehen, hat diese einen hohen Preis. Er ahnt nicht, dass er sich mächtige Feinde gemacht hat und ein Mann auf der Flucht ist, der Rache will.

MagentaTV Kund*innen können ab 5. November 2024 sowohl wieder die erste Staffel als auch neu und exklusiv die zweite Staffel der mit mehreren Preisen ausgezeichneten türkischen Rache-Story „Ein guter Mensch“ bei MagentaTV+ abrufen – wie immer kostenlos.

„Tim Raue isst!“: Sternekoch auf Genussreise im Fischparadies Hamburg

Hamburg, die Stadt der Seefahrer und Fischer: Genau hier ist der perfekte Schauplatz für Tim Raues jüngsten Gourmettrip. In der neusten Folge von „Tim Raue isst!“ heißt es „Butter bei die Fische!“, denn der Berliner Zwei-Sterne-Koch besucht das alteingesessene „Fischereihafen Restaurant“ im Stadtteil Altona – ein echtes gastronomisches Juwel, das seit 1981 von der Familie Kowalke geführt wird. An 364 Tagen im Jahr wird hier fangfrischer Fisch serviert. Und genau nach diesem sucht Tim Raue auf seiner kulinarischen Expedition.

Dirk Kowalke führt den Familienbetrieb seit 1997 in zweiter Generation und hat das „Fischereihafen Restaurant“ zu einer renommierten Adresse in Hamburg gemacht. Um den Ursprung des Fischs, der hier täglich auf den Teller kommt, hautnah zu erleben, begleitet Tim den Geschäftsführer in den nahegelegenen Großhandel auf dem Fischmarkt Hamburg-Altona. Doch bevor es ans finale Kochen geht, entführt Dirk den Berliner Zwei-Sterne-Koch erst noch auf eine kulinarische Entdeckungstour quer durch Hamburg. Ein klassisches Fischbrötchen darf dabei natürlich nicht fehlen. Direkt danach steht der Besuch der Kneipe „Lütt Döns“ auf dem Programm, wo Dirk und sein Bruder Benny ihren Gast in die traditionelle Skatrunde aufnehmen.

Zum krönenden Abschluss des Tages steht die Verköstigung des Kabeljaus im „Fischereihafen Restaurant“ an. Das Gericht Kabeljaufilet mit Rote-Bete-Confit, Steckrübengemüse und Meerrettichsoße wird für Tim zubereitet – und der Berliner Spitzenkoch genießt es sichtlich. Sein Fazit: „Besser geht es nicht.“

Bereits seit dem 10. Oktober 2024 können MagentaTV-Kund*innen die neue Ausgabe von „Tim Raue isst!“ exklusiv und ohne Aufpreis bei MagentaTV+ streamen.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil