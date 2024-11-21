Bestes Mobilfunknetz: CHIP kürt Telekom zum Testsieger

Eindeutiges Ergebnis: Die Telekom bietet das beste Mobilfunknetz Deutschlands. Zu diesem Urteil kommt der CHIP Netztest 2024/2025. „…wer Highspeed braucht, wird vor allem mit der Telekom glücklich“ – so die Einschätzung des Fachmagazins. Dabei zeigt sich der Vorsprung nicht nur in der Gesamtwertung, sondern über alle getesteten Kategorien hinweg: In den Einzelwertungen für mobiles Internet, Telefonie und Netz-Verfügbarkeit belegt die Telekom jeweils den ersten Platz. Auch bei der Leistung in Großstädten oder in Fernzügen führt das Netz der Telekom die Rankings an. CHIP verleiht der Telekom die sehr gute Gesamtnote 1,2. Für das 5G-Netz gibt es sogar die Note 1,1. Damit sichert sich der Netzbetreiber zum fünfzehnten Mal den ersten Platz auf dem CHIP-Siegertreppchen.

„Das T steht für Testsieg. Wir setzen Maßstäbe bei Geschwindigkeit und Verfügbarkeit – sowohl im gesamten Mobilfunknetz als auch bei 5G. In der Stadt und auf dem Land. Diese Auszeichnung unterstreicht einmal mehr unsere Position als führender Mobilfunk-Netzbetreiber Deutschlands und ist das Ergebnis unseres klaren Fokus auf das beste Kundenerlebnis“, sagt Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom Deutschland. „Aber wir ruhen uns nicht auf dem Erreichten aus: Mit unseren engagierten Technik-Teams bauen, modernisieren und investieren wir weiter Tag für Tag in die Qualität und Zukunftsfähigkeit unserer Netze“.

5G-Sieger Telekom: Highspeed in der Stadt und auf dem Land

Ob zum Telefonieren oder zum Surfen unterwegs – Gerade auf dem Land zeigt die Telekom im CHIP Netztest bei der Verfügbarkeit von Highspeed-Mobilfunk einen klaren Vorsprung vor den Wettbewerbern. Auch in den fünf einzeln untersuchten Großstädten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Leipzig belegt die Telekom jeweils den ersten Platz. Besonders deutlich wird der Vorsprung bei 5G auf dem schnellen 3,6 Gigahertz Frequenzband: Hier hat sich der Netzbetreiber nochmals gesteigert. Sowohl die Downloads als auch Uploads weisen beim besonders schnellen 5G eine 100-prozentige Erfolgsquote auf. Die Downloadrate beträgt hier im Mittel über 400 Mbit/s. Damit ist das Netz der Telekom das mit Abstand schnellste unter den Netzbetreibern. Das gleiche Bild ergibt sich bei der Reaktionszeit: Die mittlere Round-Trip-Time liegt bei gerade mal 21,44 Millisekunden. All das macht die Telekom zum souveränen 5G-Testsieger und bringt ihr erneut die gesonderte Auszeichnung „Bestes 5G-Netz“ ein.

So testet CHIP

Getestet wurden die Netze der drei großen Netzbetreiber Telekom, Vodafone und O2. Da sich das Netz von 1&1 noch im Aufbau befindet, wurde es nicht für den regulären Test berücksichtigt. Die Testteams von CHIP und ihrem Messpartner NET CHECK waren in ganz Deutschland unterwegs. Dabei haben sie rund 8.000 Kilometer mit dem Auto, 2.300 Kilometer mit dem Zug und 78 Stunden zu Fuß zurückgelegt. Zusätzlich wurden Crowdsourcing-Daten von 1,9 Millionen Smartphones auf einer Fläche von 235.055 Quadratkilometern für die Bewertung der Verfügbarkeit und Leistung der Netze berücksichtigt. Damit ist der CHIP-Test einer der größten und härtesten unabhängigen Netztests Deutschlands.

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Mehrfach ausgezeichnet: Deutschlands größtes und bestes Mobilfunknetz

Auch die Ergebnisse weiterer unabhängiger Netztests bestätigen das Engagement der Telekom beim Netzausbau – sowohl bei 5G als auch bei LTE: Imtest, Smartphone Magazin und Computer Bild haben die Telekom und ihr Mobilfunknetz in diesem Jahr bereits erneut als Testsieger ausgezeichnet. Mit über 35.000 Mobilfunk-Standorten versorgt der Netzbetreiber mehr als 99 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit LTE – bei 5G sind es mehr als 97 Prozent. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit mehr als 12.840 5G-Antennen in 956 Städten und Gemeinden – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

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