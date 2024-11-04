Testsieger: Computer Bild und IMTEST zeichnen Mobilfunknetz der Telekom aus

Doppelsieg für die Telekom. Im großen Computer Bild-Netztest 2025 und bei IMTEST hat die Telekom erneut ihre Spitzenposition bestätigt. Mit der Gesamtnote 1,3 ("sehr gut") setzt sich die Telekom bei Computer Bild deutlich von ihren Wettbewerbern ab und überzeugt vor allem durch ihre herausragende 5G-Leistung. Auch bei IMTEST konnte die Telekom in allen getesteten Kategorien überzeugen und erhielt insgesamt die Note 1,29 („sehr gut”).

Herausragende 5G-Geschwindigkeit und Abdeckung

Der Test von Computer Bild zeigt: Die Telekom bietet die schnellsten 5G-Datenraten in Deutschland. In Großstädten erreicht das 5G-Netz der Telekom beeindruckende Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 258 Megabit pro Sekunde (Mbps). Auch auf dem Land bleibt die Telekom führend mit einer 5G-Geschwindigkeit von über 149 Mbps. Damit haben Telekom-Kunden eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Dank der guten 5G-Abdeckung und hoher Datenraten fährt die Telekom auch in diesem Jahr den Testsieg ein.

5G macht den Unterschied

Besonders hervorzuheben ist der enorme Geschwindigkeitsvorteil von 5G gegenüber LTE (4G). Auf dem Land surft man im Telekom-Netz mit 5G mittlerweile doppelt so schnell wie mit LTE. In städtischen Bereichen nimmt der Vorsprung von 5G noch weiter zu. In Großstädten ist das 5G-Netz sogar dreieinhalbmal so schnell, wie LTE. Diese Spitzenleistung macht die Telekom zum klaren Favoriten für alle, die auf schnelles Internet angewiesen sind.

Zukunftssicher dank 5G

Der Umstieg auf 5G lohnt sich. Mit einer breiten 5G-Abdeckung und hohen Datenraten ist die Telekom bestens gerüstet, den steigenden Datenhunger der Nutzer zu bewältigen.

Die Telekom ist der führende 5G-Netzbetreiber in Deutschland. Mit über 27.000 Mobilfunk-Standorten versorgt der Netzbetreiber mehr als 97 Prozent der Bevölkerung mit 5G. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit mehr als 12.840 5G-Antennen in 956 Städten und Gemeinden – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

IMTEST: Telekom bietet das beste Mobilfunknetz 2024

Die Fachzeitschrift IMTEST hat zum dritten Mal die Mobilfunknetze in Deutschland getestet. Dabei konnte die Telekom ihre Spitzenposition erneut erfolgreich verteidigen und sich sogar weiter verbessern. Der Test, der in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Messdienstleister zafaco durchgeführt wurde, bewertet die Qualität und Zuverlässigkeit der großen deutschen Mobilfunknetze Telekom, Vodafone und O2 sowie des neuen Anbieters 1&1.

Telekom glänzt mit hervorragender Netzqualität

Die Telekom konnte in allen getesteten Kategorien überzeugen und erhielt insgesamt die Note 1,29 („sehr gut”). Damit konnte der Netzbetreiber die Bestnote der Vorjahre sogar nochmal toppen (Gesamtnote 2022 und 2023 jeweils 1,4). Besonders hervorzuheben sind die stabilen Sprachverbindungen, die hervorragende Sprachqualität und die schnellen sowie zuverlässigen Datenverbindungen. Diese Stärken machen die Telekom erneut zum Testsieger.

Fazit

Die Telekom bietet laut Computer Bild und IMTEST das beste Mobilfunknetz in Deutschland. Mit der starken 5G-Leistung und konstant sehr hoher Netzqualität setzt die Telekom Maßstäbe und sorgt dafür, dass Kundinnen und Kunden immer und überall bestens verbunden sind.

Die aktuellen Tests zeigen, dass die Telekom nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land eine ausgezeichnete Netzqualität bietet. Die kontinuierlichen Investitionen in den Ausbau und die Verbesserung des Netzes zahlen sich aus und kommen direkt der Telekom-Kundschaft zugute.

Den Netztest 2025 hat Computer Bild hier veröffentlicht.

Den Test von IMTEST finden Sie hier.

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